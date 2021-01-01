نصائح لعلاج وتطهير الشعر من الحشرات| فيديو



تطهير الشعر من الحشرات تطهير الشعر من الحشرات



مع بدء العام الدراسي، تنتشر الأمراض المعدية بين الصغار فى المدارس، ومن أبرز هذه الأمراض قمل الشعر، الذي ينتشر عادة في فترة المدارس بين الطلاب.



ويقول الدكتور هانى الناظر استشارى الأمراض الجلدية، إن قمل الرأس لا يفرق بين غنى وفقير وينتشر فى المدارس الدولية والمدارس العادية، نتيجة التلامس بين الطلاب.



وأضاف “الناظر”، فى لقائه ببرنامج “صباح الورد”، المذاع عبر فضائية “ten”، نصائح مهمة لعلاج وتطهير الشعر من الحشرات منها:

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-فحص شعر الطفل مرة اسبوعيا.-التنبيه على الطفل عدم التلامس مع زملائه.-أن يستخدم كل طفل أدواته الشخصية.-النظافة الشخصية.