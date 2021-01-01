طرق تستحق التجربة .. علاج تضخم البروستاتا في المنزل



تضخم البروستاتا تضخم البروستاتا



بعتبر تضخم البروستاتا من الأمراض المزعجة التي يصاب بها الرجال، خاصةً مع تقدم العمر، يتساءل البعض عن إمكانية علاج هذه المشكلة في المنزل، دون الحاجة للذهاب إلى الطبيب.



يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، أبرز الطرق الطبيعية لعلاج تضخم البروستاتا، وفقًا لموقع "Medical News Today".



علاجات منزلية لتضخم البروستاتا

1- الشاي الأخضر

يلعب الشاي الأخضر دورًا كبيرًا في علاج تضخم البروستاتا، ويرجع السبب إلى احتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، التي تبطء نمو الخلايا بها، بحسب بعض الأبحاث.

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ومع ذلك، يجب تناول الشاي الأخضر باعتدال، نظرًا لمحتواه العالي من الكافيين، الذي يشكل ضغطًا كبيرًا على المثانة، لأنه من المواد المدرة للبول، مما يؤدي إلى تفاقم أعراض تضخم البروستاتا.قد يهمك: لاعتبارات مرضية.. 3 فئات ممنوعة من تناول الشاي الأخضر2- الزنكقد يكون تضخم البروستاتا ناتجًا عن نقص مستويات الزنك في الجسم، لذلك ينبغي الاهتمام بتناول الأطعمة الغنية به، مثل الدواجن والمأكولات البحرية والبذور والمكسرات، أو تلقي مكملاته الغذائية تحت إشراف الطبيب.قد يهمك أيضًا: علاج تضخم البروستاتا جراحيا قد يسبب مضاعفات.. هذا البديل آمن3- أحماض أوميجا 3تساعد أحماض أوميجا 3 المتوفرة في السلمون والماكريل والسردين وعين الجمل والزيوت الطبيعية على تثبيط عمل المركبات التي تهدد البروستاتا المتضخمة بالالتهاب.4- التوت البريفي دراسة أجريت عام 2010، وجد الباحثون أن تناول 500 ملليجرام من مسحوق التوت البري المجفف 3 مرات يوميًا لمدة 6 أشهر يساهم في علاج تضخم البروستاتا، لاحتوائه على خصائص مضادة للالتهابات.اقرأ أيضًا: 5 أطعمة ومشروبات تعزز صحة البروستاتا5- الليكوبينصبغة طبيعية موجودة في العديد من الأطعمة، وجدت إحدى الدراسات، أن اتباع نظام غذائي غني بها يساعد على تحسين صحة البروستاتا وحمايتها من التضخم والالتهاب.وتتوافر الليكوبين في الخضراوات والفواكه التالية:- البابايا.- الجريب فروت.- البطيخ.- الجوافة.- الجزر.- الفلفل الأحمر.- المشمش.- الملفوف الأحمر.