بأقل التكاليف .. طريقة عمل مربى التين في البيت



مربى التين مربى التين



المحتويات

خطوات عمل كيلو من مربى التين

مقادير عمل مربى التين‏

خطوات‏ عمل مربى التين

فوائد تناول التين المجفف

طرق تناول التين المجفف

التين من الفاكهة المحببة للكثيرين، وله فوائد صحية عديدة، إلى جانب أن مربى التين من الأصناف التي يفضلها الكثيرين، ومع ارتفاع أسعار المربى الجاهزة، أصبحت الكثير من ربات البيوت تلغي بند المربى من قائمة المشتريات، ولكن حتى لا تحرم أفراد الأسرة من تناول مربى التين، خاصة الأطفال الصغار، تبحث الكثيرات عن طريقة عمل مربى التين، خاصة أننا في موسم التين الآن، وبدأت أسعاره تنخفض.



خطوات عمل كيلو من مربى التين



أول خطوة لعمل مربى التين، أن تحاولي تتبع التين في الأسواق، وبمجرد أن تجدينه قد أصبح ناضجا بما فيه الكفاية، اشتري ما يحلو لكي من كميات.

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والكمية التالية لعمل كيلو من التين، ويمكن مضاعفة الكميات كما تريدين.مقادير عمل مربى التين‏كيلو تيننصف كيلو سكر سنترفيش‏عصير ليمونةخطوات‏ عمل مربى التيناغسلي التين جيدا‏، وقطعيه إلى قطع صغيرة.احضري إناء، وابدأي في وضع طبقة من التين، ثم طبقة من السكر، حتى تنتهي الكمية التي لديكِ.اتركي المزيج من ‏6‏ إلى 8 ساعات، حتي يخرج التين كل ما فيه من ماء.ضعي الخليط في إناء وارفعيه على نار هادئة، مع متابعته باستمرار، ومع التقليب المستمر، حتي يذوب السكر تماما‏.‏أضيفي عصير الليمون، واتركيه على النار الهادئة، وكلما ظهر الريم انزعيه، واستمري في ذلك حتى تلاحظي أن قوامه قد اتخذ قوام المربى.‏ارفعي عندها المربي من النار، واتركيها لتبرد تماما.ابدئي في تعبئة الكمية الموجودة لديكِ في برطمانات نظيفة وجافة تماما.يمكنك الآن حفظ البرطمانات بالثلاجة، أو في مكان جيد التهوية.وبالهنا والشفا.فوائد تناول التين المجففويمكن أيضا تجفيف التين، والذي يعد من الفواكه المجففة عالية القيمة الغذائية، وتؤكد الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن التين المجفف يتميز باحتوائه على العديد من الفوائد الصحية، ولذلك لابد من تناوله بانتظام، في الفترة ما بين الوجبات الرئيسية، وعلى كل أم أن تقدمه لأبنائها بشكل منتظم؛ لأهميته في بناء جسم الأطفال، وتقوية عظامهم.وتستعرض دكتورة مروة في السطور التالية، أهم الفوائد الصحية للتين المجفف.يخفض مستويات الكوليسترولالتين المجفف يحتوي على الألياف بأنواعها، الألياف القابلة للذوبان، والتي تعمل على إبطاء عملية الهضم، كما أنها تعمل على خفض مستويات الكوليسترول في الدم، وتتحكم في نسبة السكر في الدم.يحمي من الأمراض المزمنةيحتوي التين المجفف على الألياف غير القابلة للذوبان والتي تساعد في حماية الجسم من أخطار الإصابة بأمراض مزمنة مثل أمراض القلب والسكري، كما أنها تعمل على تحسين وظيفة الأمعاء.التين مفيد للأطفالالتين يحتوي على الكالسيوم مما يجعله يعمل على بناء العظام بالنسبة للأطفال، وحماية الجسم من خطر الإصابة بهشاشة العظام بالنسبة لكبار السن وبالأخص من السيدات، حيث إنهن أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض.لمرضى ضغط الدم المرتفعيحتوي التين المجفف على البوتاسيوم مما يجعله يساعد في خفض ضغط الدم.ينقل الأكسجين لخلايا الجسمويحتوي التين المجفف على الحديد الذي يعمل على نقل الأكسجين من الدم إلى خلايا الجسم.طرق تناول التين المجففيمكن تناول التين المجفف كما هو، كوجبة خفيفة ما بين الوجبات الرئيسية.يمكن إضافة التين المجفف للبن الزبادي، كما يمكن إضافته إلى المعجنات والكيك.يمكن تحضير منقوع التين المجفف، وذلك بوضعه في كمية من الماء، ووضعه على النار، ليغلي قليلا، ثم يترك ليبرد، ويدخل الثلاجة، ويمكن إضافة القليل من عصير البرتقال إليه وتناوله.