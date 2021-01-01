متى يستدعي زيارة الطبيب .. تشقق القدمين عند الأطفال



تشقق القدمين عند الأطفال تشقق القدمين عند الأطفال



يصاب بعض الأطفال بتشقق في الجلد المُغطي لمنطقة باطن القدمين، يحدث ذلك حين يرتدى الطفل جوارب أو أحذية مبللة أو ثقيلة، خاصًة مع انحفاض درجات الحرارة في فصلي الخريف والشتاء، ما يتسبب في تكون شقوق قد تصل إلى أن تكون عميقة ومؤلمة.



"الكونسلتو" يستعرض في السطور التالية، علاج تشقق القدمين عند الأطفال، وفقًا لموقع الصحة الكندية لمنطقة ألبرتا "my health alberta" ومستشفى الأطفال بواشنطن "Seattle children’s".



أعراض تشقق القدمين عند الأطفال

-يظهر الجلد بحالة خشنة وجافة.

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-تظهر الإصابة في كعب القدم أو الأصابع الكبيرة.-يمكن أن تظهر الإصابة في أخمص القدمين، هو المنطقة الموجودة في الجانب السفلي.اقرأ أيضًا: إرشادات للتخلص من تشقق القدمين.. إليك أسبابهاأسباب تشقق القدمين عند الأطفال-الصابون، كثرة الاستحمام بالصابون يزيل من قدم الطفل الزيوت الطبيعية الموجودة به، التي بمجرد اختفائها لا يستطيع الجلد الاحتفاظ بالرطوبة، ما يتسبب في التهاب الجلد التحسسي.-الطقس البارد، يتسبب فيمّا يسمى بحكة الشتاء، التي تتسبب في جفاف البشرة.-تلعب الوراثة أيضًا دورًا في جفاف الجلد.-الإصابة بالإكزيما، يعاني الأطفال المصابون بالأكزيما من بشرة جافة جدًا ومصابة بحكة.اقرأ أيضًا: يعاني طفلك من الأكزيما.. إليكِ الأسباب والعلاجمتى يستدعي تشقق القدمين عند الأطفال زيارة الطبيب؟تشير الأعراض التالية إلى ظهور عدوى، ما يستدعي الزيارة العاجلة لطبيب الأطفال:-ألم شديد.-تورم أو دفء في باطن القدم أو احمرار.-خطوط حمراء في المنطقة.-خروج صديد أو قيح، عبارة عن مادة بيضاء.-حمى.-نزيف من التشقق.-صعوبات في المشي أو الوقوف على القدم المصابة.اقرأ أيضًا: هاني الناظر يحذر من حساسية الأطفال.. إليكِ طرق الوقايةعلاج تشقق القدمين للأطفال في المنزليعتمد العلاج حسب عمق تشقق القدمين عند الأطفال:أولًا: الشقوق السطحية-الابتعاد عن الهواء الجاف.-تغطية الشقوق بالفازلين، لمدة 3 مرات في اليوم.-استخدام مرهم مضاد حيوي في حال التهاب الشقوق، لمدة 3 مرات في اليوم.-تغطية المرهم بضمادة مثل الإسعافات الأولية، أو التغطية بجوارب لتسريع عملية الشفاء.ثانيًا: الشقوق العميقةيساعد استخدام ضمادة الجلد السائلة على إغلاق الشقوق تمامًا، هي عبارة عن علاج موضعي لتغطية الجلد وتأتي في عبوة لرشها على الجرح أو الشقوق.يمكن حماية الأطفال من الإصابة بالتشققات، من خلال التالي:-تغيير الجوارب المبللة سواء بالماء أو عند التعرق.-عدم ارتداء أحذية صلبة واستبدالها بأحذية مريحة للقدمين خاصًة عند المشي.-عدم استخدام كميات كبيرة من الصابون أو فقاعات الاستحمام بصورة دورية.-ترطيب الجلد جيدًا فور الاستحمام.قد يهمك: تعانين منها في فصل الشتاء؟.. 7 طرق طبيعية للتخلص من تشققات القدمين