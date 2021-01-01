قبل افتتاحها.. تفاصيل وأماكن 4 محطات مترو جديدة



محطات مترو جديدة محطات مترو جديدة

تستعد وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق لافتتاح 4 محطات مترو جديدة خلال الفترة القليلة القادمة ضمن الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.



المحطات المنتظر افتتاحها هي: (ناصر في الإسعاف - ماسبيرو في شارع 26 يوليو - صفاء حجازي في الزمالك - الكيت كات على كورنيش النيل) وهي ضمن المرحلة الثالثة "أ" للخط الثالث للمترو.



المرحلة الثالثة من الخط الثالث "الجزء الأول"

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يمتد طول هذه المرحلة لـ 4 كم وتشتمل على 4 محطات نفقية منهم محطة ناصر وهي محطة تبادلية مع الخط الأول لمترو الأنفاق، وتم افتتاحهم للتشغيل التجريبي في 3 يوليو 2022.الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرىيمتد الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى من إمبابة والمهندسين مارا أسفل النيل وصولا للمحطة التبادلية عدلي منصور.ويبلغ طول الخط الثالث للمترو 41.2 كم وبعدد 34 محطة (21 محطة نفقية - 2 محطة سطحية - 11 محطة علوية) ويتم تنفيذه على 4 مراحل.وتتمثل أهمية هذا الخط في أنه أول محور عرضي يحقق الربط بين شرق القاهرة وغربها ويحقق الربط مع منظومة وسائل النقل المختلفة من خلال:1- محطة ناصر تحقق الربط مع الخط الأول للمترو.2- العتبة وجامعة القاهرة تحققان الربط مع الخط الثاني للمترو.3- محطة عدلي منصور تحقق الربط مع القطار الكهربائي (السلام - العاشر من رمضان - العاصمة الإدارية).4- محطة وادي النيل تحقق تبادل الخدمة مع مونوريل غرب النيل.5- محطة الاستاد تحقق تبادل الخدمة مع مونوريل شرق النيل.