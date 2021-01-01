أحترس .. عادات تقوم بها تلحق الضرر بمعدتك

صحة المعدة هامة للغاية، لأنها إذا كانت مُتعبة فهي تؤثر على صحة الإنسان العامة، لذلك من المهم الحفاظ على صحة الأمعاء، حيث يميل البعض منا إلى عادات غذائية وأسلوب حياة يؤثر على المعدة، ويمكن أن تسبب عادات معينة ضررًا أيضًا.
وبحسب صحيفة تايمز ناو، هناك العديد من العادات التي تساهم في الحفاظ على صحة الأمعاء، مثل التركيز على تناول الخضروات والفواكه، وكذلك ممارسة التمارين الرياضية، وكذلك هناك أيضًا عادات يمكن أن تلحق الضرر بأمعائك، وهي في الغالب عادات الأكل أو أسلوب حياتك، وتبدأ من عدم ممارسة الرياضة بانتظام إلى تناول النوع الخاطئ من الطعام.
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