أحترس .. عادات تقوم بها تلحق الضرر بمعدتك

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المعدة


صحة المعدة هامة للغاية، لأنها إذا كانت مُتعبة فهي تؤثر على صحة الإنسان العامة، لذلك من المهم الحفاظ على صحة الأمعاء، حيث يميل البعض منا إلى عادات غذائية وأسلوب حياة يؤثر على المعدة، ويمكن أن تسبب عادات معينة ضررًا أيضًا.



وبحسب صحيفة تايمز ناو، هناك العديد من العادات التي تساهم في الحفاظ على صحة الأمعاء، مثل التركيز على تناول الخضروات والفواكه، وكذلك ممارسة التمارين الرياضية، وكذلك هناك أيضًا عادات يمكن أن تلحق الضرر بأمعائك، وهي في الغالب عادات الأكل أو أسلوب حياتك، وتبدأ من عدم ممارسة الرياضة بانتظام إلى تناول النوع الخاطئ من الطعام.



العادة التي تلحق الضرر بالأمعاء


قلة النوم
جودة النوم يمكن أن تؤثر على صحة الأمعاء، لذا هو هام لصحة القناة الهضمية، فيجب الحصول على 8 ساعات يومية للنوم، ويكون في أوقات منتظمة حتى يكون سليمًا.

الإجهاد
الإجهاد عامل آخر قد يتسبب في تلف الأمعاء، عندما يكون الفرد تحت ضغط شديد، فإنه يقلل من عدد البكتيريا الجيدة التي تزدهر في أمعائك والتي تؤثر في النهاية على صحتها.

التمارين الرياضية


عندما لا تمارس الرياضة بانتظام فإنها تؤثر على معدتك أيضًا، لذلك من المهم ممارسة الرياضة بانتظام لتجنب مشاكل المعدة، خاصةً بعد تناول الوجبة الغذائية، فيمكنك فقط المشي لمدة 30 دقيقة.

تناول الكحوليات


يمكن للكحوليات أن تتلف بطانة المعدة، مما يترتب عليه في النهاية مشاكل في المعدة، لذلك يفضل الإمتناع عنه، أو مراقبة استهلاكه.

المصدر: صحيفة تايمز ناو

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