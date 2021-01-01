التعليم تحدد موعد توزيع التابلت المدرسي على طلاب الصف الأول



التابلت المدرسي التابلت المدرسي



كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد توزيع التابلت المدرسي على طلاب الصف الأول الثانوي للعام الدراسي الجديد 2022-2023.



وقال المصدر في تصريح خاص لـ القاهرة 24، إن موعد توزيع أجهزة التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي سيكون الأسبوع المقبل في المدارس، بعد دفع الطالب مبلغ 105 جنيهات قيمة تأمينية كشرط الحصول على جهاز التابلت، مشيرًا إلى أنه سيتم دفع المبلغ من خلال البريد المصري بالرقم القومي الخاص بولي الأمر.



توزيع التابلت في كل محافظة على حدة على أيام متفرقة

وأضاف المصدر، أنه سيتم توزيع التابلت في كل محافظة على حدة وعلى أيام متفرقة، مؤكدًا أن وزارة التربية والتعليم قامت بتوضيح الإجراءات اللازمة لاستلام التابلت المدرسي.

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الإجراءات استلام التابلت المدرسيوفي وقت سابق، حددت وزارة التربية والتعليم، الإجراءات التي يتبعها طلاب الصف الأول الثانوي، لاستلام التابلت المدرسي، وهى كالتالي:1- الطالب وولي الأمر يذهبون لأقرب مكتب بريد.2- تقديم شهادة ميلاد الطالب أو بطاقة الرقم القومي إن وجدت.3- يقوم ولي الأمر بتقديم بطاقة الرقم القومي.4- سداد الرسوم وقدرها 105 جنيهات كضمان تأميني للتابلت.5- يجب أن يستلم الطالب إيصال بالمبلغ التأميني للتابلت من مكتب البريد.6- يتوجه الطالب بصحبة ولي أمره إلى المدرسة التي يتبعها.7- يقوم ولي الأمر بالتوقيع على إقرار ‏باستلام التابلت.