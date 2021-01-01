التعليم تحدد موعد توزيع التابلت المدرسي على طلاب الصف الأول

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد توزيع التابلت المدرسي على طلاب الصف الأول الثانوي للعام الدراسي الجديد 2022-2023.
وقال المصدر في تصريح خاص لـ القاهرة 24، إن موعد توزيع أجهزة التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي سيكون الأسبوع المقبل في المدارس، بعد دفع الطالب مبلغ 105 جنيهات قيمة تأمينية كشرط الحصول على جهاز التابلت، مشيرًا إلى أنه سيتم دفع المبلغ من خلال البريد المصري بالرقم القومي الخاص بولي الأمر.
توزيع التابلت في كل محافظة على حدة على أيام متفرقة
وأضاف المصدر، أنه سيتم توزيع التابلت في كل محافظة على حدة وعلى أيام متفرقة، مؤكدًا أن وزارة التربية والتعليم قامت بتوضيح الإجراءات اللازمة لاستلام التابلت المدرسي.
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