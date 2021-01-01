داعية إسلامي يوضح .. حقيقة خروج الروح من الجسد أثناء النوم



الدكتور رمضان عبد الرازق الدكتور رمضان عبد الرازق





أجاب الدكتور رمضان عبد الرازق، الداعية الإسلامي، عن سؤال جاء اليه وذلك خلال فيديو منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، مضمونه: "هل الروح تخرج أثناء النوم وتعود عند الاستيقاظ "؟.



ليجيب “عبد الرازق” قائلاً:" نعم الروح تخرج اثناء النوم وتعود للجسد عندما يستيقظ الانسان، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما ناموا عن صلاة الفجر فى احد الغزوات قال صلى الله عليه وسلم (( الله عز وجل قبض ارواحنا حين شاء وردها حين شاء)).

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وأشار الى أن الإنسان عندما يموت تخرج روحه، قائلاً:" إحنا بنعمل بروفة على الموت والبعث كل يوم".واستشهد بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ((والله لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون)) قائلاً: "فالروح تخرج اذا أراد الله عز وجل والانسان يكون عايش بحاجة اسمها "سر الحياة" ثم اذا استيقظ الانسان عادت اليه روحه".كيفية خروج الروح من الجسدهناك علاقة مابين الروح والجسد وحينما يأتى أمر الله بخروج الروح من الجسد يكون بها ألم شديد لصاحب الجسد وحينما يشتد هذا الألم يشعر الإنسان بسكرات الموت ووقتها يكون هناك حاجز بين العقل والجسد ويتهيأ له أشياء غير التى فى الواقع، منوها أن خروج الروح من الجسد يشبه دخول سيخ من النار فى قطع من الصوف وخروجه منها وهنا ينتزع السيخ بسبب سخونته أجزاء من القطعة الصوفية وهذا يعنى عشق الروح للجسد.سبب خروج الروح من القدم أولاالله سبحانه وتعالى عندما يأمر ملك الموت بنزع روح إنسان، فإن القدم هي أول ما يُنزع منه الروح، ورحمة الله تعالى هي سبب ذلك، وعندما تدب الروح في الجسد تبدأ من القدم حتى تصل إلى الرأس، وكذلك الحال عند نزع الروح، فأول ما تُنزع من القدم، حيث إنها حين تُنزع من القدم لا يتمكن الإنسان من الجري والهرب.ولو نُزعت الروح من الرأس أولًا لجرى الإنسان، وصار عرضة أن يصيب نفسه بأذى أو ضرر بأي وسيلة، من هنا كانت رحمة الله تعالى به.السكراتالسكرات جمع سكرة وهى فى معاجم اللغة العربية بمعنى حالة تعارض مابين الإنسان وبين عقله وهى عدم إحكام سلطة العقل على جسده.والسكرة تطلق على الذى يشرب الخمر حتى يسكر، وتطلق على الحالة التى تحيط بالإنسان حينما يقع فى الحب الشديد، ويطلق كذلك على حالة الغضب التى يفقد الإنسان بها إدراكه.