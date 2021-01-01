فيديو .. انفجارات بقاعدة جوية في كوريا الجنوبية



انفجارات انفجارات



تداول عدد من المغردين على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو يوثق لحظة انفجار بمحيط قاعدة جانجن يونج الجوية بكوريا الجنوبية، والتي تضم الجناح الـ 18 للقوات.



وأظهر مقطع الفيديو المتداول، حريقًا ضخمًا ودخانًا متصاعدًا بالسماء بعد سماع عدد من الانفجارات الكبيرة في قاعدة جانجن يونج الجوية الواقعة على الساحل الشرقي لكوريا الجنوبية.



وتضم هذه القاعدة الجوية الجناح المقاتل الثامن عشر التابع للقوات الجوية الكورية الجنوبية.

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وحتى الآن، لم تؤكد أو تنفي سلطات كوريا الجنوبية هذا النبأ، على الرغم من الأضرار التي لحقت بالمنشأة.يأتي ذلك في خضم إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا بالستيًا على اليابان، ما دفع السكان إلى اللجوء للملاجئ والاختباء وتعليق مؤقت لعمليات القطارات في شمال اليابان.وحذرت الحكومة اليابانية المواطنين من الاحتماء حيث يبدو أن الصاروخ قد طار فوق أراضيها وتجاوزها قبل أن يسقط في المحيط الهادئ.رد حازم من كوريا الجنوبيةفيما تعهد رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك-يول، بـ"رد حازم" على إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً بالستيا متوسط المدى.وقالت الرئاسة الكورية الجنوبية في بيان إن "هذه التجربة الصاروخية الكورية الشمالية هي "استفزاز" جديد "ينتهك بوضوح المبادئ الدولية ومعايير الأمم المتحدة".وأمر يون "برد حازم وباتخاذ إجراءات مناسبة بالتعاون مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي".https://twitter.com/i/status/1577311218745757697