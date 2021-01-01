وسائل الإعلام الروسية : الجيش الروسي ينهار في أوكرانيا .. وتكبد خسائر فادحة

يدافع مراسلو وسائل الإعلام الروسية عن رسائلهم بشأن أداء الجيش الروسي في أوكرانيا وهم يتحدثون عن خسائر موسكو في الحرب.
كتب ألكسندر كوتس، من صحيفة “كومسومولسكايا برافدا” الموالية للحكومة علي “تليجرام”: “لقد قيل لي إنني أجعل الناس يشعرون بالاكتئاب بسبب أخباري. يُزعم أن الناس بحاجة إلى شيء إيجابي. لن يكون هناك أي أخبار جيدة في أي وقت قريب، ليس من خط الجبهة في خيرسون، ولا من خط لوجانسك“.
وقال إن “أوكرانيا تقدم احتياطيات جيدة الإعداد، وتدرك ميزتها في كل من بيانات الأفراد والاستخبارات”، مضيفًا أن “العملية العسكرية الخاصة الروسية تمر بأزمة عملياتية”.
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