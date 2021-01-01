الزمالك يحصل على توقيع خليفة محمد صلاح

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أكد أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، حصول نادي الزمالك، على توقيع يوسف حسن، لاعب وادي دجلة، والملقب بـ “خليفة” محمد صلاح، لمدة 5 مواسم.



وقال أحمد حسن :" الزمالك يحصل على توقيع يوسف حسن لمدة 5 مواسم، والإعلان عن الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة".





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