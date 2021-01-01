الأزهر يجيب .. حكم شرب الشيشة الإلكترونية

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حكم شرب الشيشة الإلكترونية، عن هذه المسألة التي تشغل أذهان الشباب، ورد إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، سؤال يقول صاحبه "ما حكم شرب الشيشة الإلكترونية؟



حكم شرب الشيشة الإلكترونية



وأجاب الشيخ أحمد المشد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن التدخين معروف حكمه منوها أن الأضرار الناتجة عن التدخين لا تفرق بين الشيشة الحقيقية والإلكترونية.

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شرب الشيشة الإلكترونيةوأضاف عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في البث المباشر لصفحة صدى البلد، للرد على أسئلة واستفسارات المتابعين، أن الشيشة الإلكترونية قد تفوق أضرارها أضرار الشيشة الحقيقية، منوها أن الله تعالى يرجو للإنسان ويطلب منه أن يكون صحيح الجسد ونافعا في حياته ويغتنم النعم التي أنعم بها عليه.وأشار إلى أن الإنسان عليه أن يحافظ على نعمة الصحة ولا يهدرها بالتدخين العادي أو الإلكتروني.وذكر أن القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة دائما ما تحث الناس على الحفاظ على حياتهم وصحتهم، حتى اعتبر الحفاظ على النفس من المقاصد الإسلامية الخمسة.وأكد أنه يجب على الإنسان أن يحافظ على نفسه ويحافظ على بنيان الله في الأرض، ولا يتسبب في هلاكه فيقول الله عن ذلك (وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) ويقول النبي (لا ضرر ولا ضرار).السجائر الإلكترونيةقال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن السجائر الإلكترونية اخترعوها لتحل محل التبغ والنيكوتين فى السجائر.وأضاف عاشور، فى إجابته عن سؤال « ما حكم شرب الشيشة الإلكترونية ؟»، أن السجائر الإلكترونية لو كانت تخلو من النيكوتين وهى مادة مضرة بالصحة فيجوز شربها لآنها ليس بها ضرر.وبيًن أن السجائر الإلكترونية أخف ضررا ولكن لها أنواعا، ومن ضمن أنواعها احتوائها على كحول وهنا تكون حراما، ولكن لا نمنع اتباع هذه الوسيلة من باب أن ارتكاب أخف الضررين واجب للامتناع عن شرب السجائر، وتناولها بشرط الامتناع عن التدخين، فإن لم تمتنع عن السجائر العادية تمتنع كذلك عن الإلكترونية.شرب الشيشة في رمضانقال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن التدخين محرم شرعًا سواء كان ذلك في رمضان أو غيره، وذلك لما يشتمل عليه من أضرار كثيرة ومفاسد عظيمة.وأضاف "عاشور" - خلال لقائه ببرنامج فتاوى الناس فى إجابته عن سؤال: «هل الشيشة الإلكترونية تفطر؟» - إن الشيشة الإلكترونية مثلها مثل السجائر تماما، فطالما أنها دخان دخل الجوف فهى تفطر.حكم شرب السيجارة الإلكترونيةورد إلى الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، سؤال يقول صاحبه: "توجد الآن سيجارة إلكترونية ولا تضر الصحة كالسجائر، فهل هي حرام شرعا؟".وقال جمعة، فى فيديو له، إن السجائر الإلكترونية اخترعوها لتحل محل التبغ والنيكوتين فى السجائر، منوها بأن هذا التفكير ابتدأ فى الستينيات وبدأه العطار بوضع العنبر فى القهوة أو الشاى لترك الحشيش، وهذا حلال شرعا لأنه نوع من أنواع العلاج النفسي.وأضاف أن السجائر الإلكترونية أخف ضررا ولكن لها أنواعا، ومن ضمن أنواعها احتوائها على كحول وهنا تكون حراما، ولكن لا نمنع اتباع هذه الوسيلة من باب أن ارتكاب أخف الضررين واجب للامتناع عن شرب السجائر، وتناولها بشرط الامتناع عن التدخين، فإن لم تمتنع عن السجائر العادية تمتنع كذلك عن الإلكترونية.