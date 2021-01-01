التعليم تنفي .. إلغاء المكتبات داخل المدارس.. وحظر تحويلها لفصول



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن المكتبات مازالت موجودة في المدارس نافية صدور أي قرارات بـ إلغاء المكتبات في المدارس خلال العام الدراسي الحالي 2022 / 2023 .



وتأكيدا على عدم إلغاء المكتبات في المدارس خلال العام الدراسي الحالي 2022 / 2023 ، أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات عاجلة لجميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس ، بخصوص "أهمية المكتبات في المدارس".



وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حظر استغلال المكتبات الموجودة في المدارس وأثاثها في غير الأغراض الخاصة بـ المكتبة ، مع التأكيد على ألا يتم التوسع في الفصول على حساب المكتبات المدرسية حيث لا يمكن الاستغناء عنها في المدارس.

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وشددت وزارة التربية والتعلمي على أن يسند لأخصائيي المكتبات تدريس منهج التربية المهنية نظراَ لأن منهج التربية المهنية له صلة أساسية بمنهج التربية المكتبية.وعلى جانب آخر .. كانت قد أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، كتابًا دوريًا رقم (33) بشأن التشديد على إجراءات الاستعدادات للعام الدراسي الجديد 2022 - 2023، وذلك حرصًا من الوزارة على تحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة لأبنائنا الطلاب، وجميع العاملين بالمؤسسات التعليمية، وفي ضوء الأحداث الأخيرة، فقد تقرر الالتزام مشددًا بالإجراءات التالية، ومتابعة تنفيذها بكل دقة:التشديد على الانتهاء من جميع أعمال الصيانة البسيطة، والشاملة العاجلة في المدارس، وإعداد خطط متابعة فورية؛ لزيارة جميع المدارس من ديوان عام الوزارة، ومديريات التربية والتعليم، والإدارات التابعة لها على مستوى الجمهورية.إعادة مراجعة جميع الأبنية التعليمية، بما تشـمله من: “تجهيزات مدرسية – فصول دراسية – أفنية - أثاث - معامل - حجرات أنشطة – دورات مياه – أسوار - طرقات – ملاعب - أدوات إطفاء الحريق ... إلخ”، وغلق أي مدرسة يتبين من خلال المعاينة وجود خطر بها على سلامة الطلاب أو العاملين، مع التأكيد على عدم تركيب مراوح سقف، ومراجعة كافة التوصيلات الكهربائية.وضع خطة تنفيذية للمنشآت التي تحتاج إلى صيانة بسيطة، وصيانة شاملة.تنفيذ جداول الإشـراف اليومي، بجدية كاملـة، وبصفة خاصة في فترات (بداية اليوم الدراسي - الفسحة - موعد انصراف الطلاب)، مـع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم دخول وخروج الطلاب، ومنع تدافعهم.تكثيف خطط المتابعات الميدانية للقيادات بالإدارات والمديريات داخـل المـدارس؛ للتأكد من انتظام العمل بالمدارس، وحسن سير العملية التعليمية.التنبيه على مسـئولي الإشـراف اليومي بالمدرسة، بضرورة التأكد من هوية الزائرين وعدم مغادرة المدرسة، إلا بعد التأكد من خروج جميع الطلاب، وغلق باب المدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي.إحكام إغلاق أبواب المدارس بمجرد بدء اليوم الدراسي، وإحكام الإشراف عليها.منع مندوبي المبيعات والدعاية والغرباء من دخول أي مبنى من المباني التعليمية أو عرض هدايا أو غيرها على العاملين بالمدرسة أو الإدارة، وكذلك الطلاب.تطبيق الاشتراطات الصحية، والتأكيد على نظافة المدارس، واتخاذ التدابير، والإجراءات الوقائية الخاصة بذلك؛ حفاظًا على سلامة الطلاب، وجميع العاملين بالمدارس، من خلال التنسيق مع مديريات وزارة الصحة.