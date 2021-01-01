تطلق نوكيا هاتفا جديدا بمواصفات جبارة



نوكيا نوكيا

أطلقت شركة HMD المسئولة عن العلامة التجارية نوكيا Nokia ، هاتف نوكيا Nokia X30 5G وهو الآن متوفر عند الطلب في أوروبا والمملكة المتحدة.



يأتي الهاتف الذكي بخيارات اللونين الأزرق والأبيض بالإضافة إلى إصدارين للذاكرة.



يعمل هاتف نوكيا X30 5G بواسطة معالج Snapdragon 695 ولديه ثلاث كاميرات عالية الدقة، وفقا لما ذكره موقع “جيز مو شينا” التقني.

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مواصفات هاتف نوكيا X30 5Gو تأتي شاشة هاتف نوكيا X30 5G بنوع AMOLED قياس 6.43 بوصة من بمعدل تحديث يبلغ 90 هرتز ، و تتميز شاشة Nokia X30 5G بدقة 1080 بكسل ومحمية بواسطة Corning Gorilla Glass Victus، بالإضافة إلى أن الهاتف الذكي حاصل على شهادة IP67 لمقاومة الماء و الغبار.و يحتوي الهاتف الذكي نوكيا X30 5G على بطارية قوية تبلغ سعتها 4200 مللي أمبير في الساعة يمكن شحنها بقوة 33 وات عبر منفذ USB 3.0.يقدم هاتف نوكيا كاميرا X30 5G الأساسية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا بزاوية عريضة ultrawide بدقة 13 ميجابكسل وكاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 16 ميجابكسل.سيأتي الهاتف الذكي من نوكيا X30 5G بنظام Android 12 ومن المتوقع أن يتلقى ثلاث ترقيات لنظام Android .سعر هاتف نوكيا X30 5Gيأتي الهاتف بإصدارين مختلفين من ذاكرة الوصول العشوائي رام و ذاكرة التخزين في هاتف نوكيا X30 5G هي خيارات 6 جيجابايت / 128 جيجابايت بسعر 509 دولار (حوالي 10 آلاف جنيه مصري) أو 8 جيجابايت / 256 جيجابايت بسعر 539 دولار أمريكي.