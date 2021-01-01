الإعلان عن هاتف ZTE Blade V40s بمعالج Unisoc T618



ZTE Blade V40s ZTE Blade V40s

أعلنت شركة ZTE عن هاتف ZTE Blade V40s الذي ينطلق بشاشة AMOLED، ومعالج Unisoc T618، وسعر 179 دولار.



يضم هاتف ZTE Blade V40s شاشة AMOLED بحجم 6.67 إنش وجودة عرض HD+ أو بدقة 2400 في 1080 بيكسل، مع أبعاد 20:9، وكاميرة سيلفي تتوسط الشاشة بدقة 8 ميجا بيكسل.



وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي Blade V40s بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل مع حلقة LED تدعم الإضاءة عند تلقي الإشعارات أو الشحن، مع مستشعر بدقة macro بدقة 5 ميجا بيكسل ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

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أيضاً يدعم V40s رقاقة معالج Unisoc T618، ويأتي بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يدعم الهاتف التخزين الخارجي في بطاقة microSD.وينطلق هذا الإصدار بقدرة بطارية 4500 mAh، كما يأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 22.5W، وللإتصال يدعم Blade V40s اثنان من شرائح SIM، وشبكات 4G VoLTE، وWi-Fi، والبلوتوث، وGPS، كما يضم منفذ USB C، ومدخل 3.5مم للسماعات.ويأتي ZTE Blade V40s بأبعاد 163.5 في 75.8 في 7.6مم، ووزن 184.1 جرام، ويتوفر الهاتف بسعر 179 دولار بألوان الأزرق والأسود.