الإعلان عن هاتف ZTE Blade V40s بمعالج Unisoc T618

أعلنت شركة ZTE عن هاتف ZTE Blade V40s الذي ينطلق بشاشة AMOLED، ومعالج Unisoc T618، وسعر 179 دولار.
يضم هاتف ZTE Blade V40s شاشة AMOLED بحجم 6.67 إنش وجودة عرض HD+ أو بدقة 2400 في 1080 بيكسل، مع أبعاد 20:9، وكاميرة سيلفي تتوسط الشاشة بدقة 8 ميجا بيكسل.
وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي Blade V40s بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل مع حلقة LED تدعم الإضاءة عند تلقي الإشعارات أو الشحن، مع مستشعر بدقة macro بدقة 5 ميجا بيكسل ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.
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