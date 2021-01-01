تفاصيل حول سعة البطارية والكاميرة في سلسلة Galaxy S23

رصدت سلسلة Galaxy S23 في قاعدة بيانات 3C خلال الشهر الماضي بميزة دعم قدرة شحن 25W، واليوم تقدم أحدث التسريبات تفاصيل جديدة حول سعة البطارية والكاميرة في هذه الإصدارات.
تستعد شركة سامسونج لإطلاق سلسلة هواتف Galaxy S23 التي تتضمن الإصدار الرئيسي مع إصدار Plus وأيضاً إصدار Ultra.
ولقد إستحوذت سلسلة Galaxy S23 على الكثير من التسريبات في الفترة الأخيرة، بينما تقدم التسريبات التي جاءت من GalaxyClub تفاصيل جديدة حول سعة البطارية.
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