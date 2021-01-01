تفاصيل حول سعة البطارية والكاميرة في سلسلة Galaxy S23

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صورة الخبر: Galaxy S23
Galaxy S23

رصدت سلسلة Galaxy S23 في قاعدة بيانات 3C خلال الشهر الماضي بميزة دعم قدرة شحن 25W، واليوم تقدم أحدث التسريبات تفاصيل جديدة حول سعة البطارية والكاميرة في هذه الإصدارات.

تستعد شركة سامسونج لإطلاق سلسلة هواتف Galaxy S23 التي تتضمن الإصدار الرئيسي مع إصدار Plus وأيضاً إصدار Ultra.

ولقد إستحوذت سلسلة Galaxy S23 على الكثير من التسريبات في الفترة الأخيرة، بينما تقدم التسريبات التي جاءت من GalaxyClub تفاصيل جديدة حول سعة البطارية.

وتشير التسريبات إلى أن سامسونج تدعم هاتف Galaxy S23 بقدرة بطارية 3900 mAh أي بسعة أكبر من الإصدار السابق بنسبة 200 mAh.

من جانب أخر يأتي هاتف Galaxy S23 Plus بسعة بطارية 4700 mAh أي أكبر 200 mAh عن الإصدار السابق S22 Plus.

أيضاً تشير التسريبات إلى أن هاتف Galaxy S23 Ultra يأتي بقدرة بطارية 5000 mAh وهي السعة ذاتها المقدمة من سامسونج في إصدارها السابق Galaxy S22 Ultra.

من جانب أخر أوضح مصدر التسريبات أن هواتف Galaxy S23 وGalaxy S23 Plus بمستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، إلا أن التسريبات لم تؤكد على دعم Galaxy S23 Ultra بنفس المستشعر.

المصدر: بوابه المتميز

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