تكشف تسريبات 3C عن سعة البطارية في سماعة AirPods Pro 2 اللاسلكية

أوضحت أحدث التفاصيل التي جاءت عبر 3C في الصين سعة البطارية في إصدار ابل الجديد من السماعات اللاسلكية AirPods Pro 2.
قدمت شركة ابل سماعة AirPods Pro 2 اللاسلكية في حدث iPhone 14 الذي عقد خلال الشهر الماضي، ولقد انطلقت السماعة بتحسينات في جودة الصوتيات وحجب الضوضاء، إلى جانب تعزيز عمر الشحن أيضاً.
ويؤكد تقرير 3C على أن سماعة AirPods Pro 2 تأتي بتحسينات في عمر البطارية بنسبة 15% مقارنة بإصدار شركة ابل الأصلي.
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