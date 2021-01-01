تكشف تسريبات 3C عن سعة البطارية في سماعة AirPods Pro 2 اللاسلكية

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صورة الخبر: AirPods Pro 2
AirPods Pro 2

أوضحت أحدث التفاصيل التي جاءت عبر 3C في الصين سعة البطارية في إصدار ابل الجديد من السماعات اللاسلكية AirPods Pro 2.

قدمت شركة ابل سماعة AirPods Pro 2 اللاسلكية في حدث iPhone 14 الذي عقد خلال الشهر الماضي، ولقد انطلقت السماعة بتحسينات في جودة الصوتيات وحجب الضوضاء، إلى جانب تعزيز عمر الشحن أيضاً.

ويؤكد تقرير 3C على أن سماعة AirPods Pro 2 تأتي بتحسينات في عمر البطارية بنسبة 15% مقارنة بإصدار شركة ابل الأصلي.

كما يؤكد التقرير على أن كل جهة من السماعة اللاسلكية تتضمن الآن بطارية بسعة 49.7 mAh، أي تم ترقية سعة البطارية عن الإصدار السابق الذي تتضمن بطارية بقدرة 43.24 mAh.

أيضاً من المتوقع أن يصل عمر الشحن للجيل الثاني من سماعة AirPods Pro إلى 6 ساعات من الشحن، أي بزيادة ساعة ونصف الساعة عن الإصدار الأصلي.

يذكر أن سماعة AirPods Pro2 اللاسلكية تأتي بمستشعر للجلد، كما تأتي بشريحة H2 الجديدة من ابل، إلى جانب السعة الأكبر للبطارية.

المصدر: بوابه المتميز

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