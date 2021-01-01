تفاصيل وادي الحيتان.. قصة رحلة عبر الزمن توثق تاريخ التغيرات المناخية

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عرض برنامج "صباح الخير يا مصر" حلقة خاصة عن التغيرات المناخية، من داخل محافظة الإسكندرية، وذلك بالتزامن مع الاستعدادات لاستضافة قمة المناخ "COP27" فى شرم الشيخ فى نوفمبر المقبل.



وخلال الحلقة رصد البرنامج أبرز مشاهد التغيرات المناخية على مستوى المحافظات داخل جمهورية مصر العربية، ومنها “وادي الحيتان”.



وقال الدكتور هشام سلام، أستاذ الحفريات في جامعة المنصورة، إن منطقة وادي الحيتان من أهم المناطق السياحية في العالم أجمع، حيث كانت قديمًا عبارة عن “قاع محيط” منذ 40 مليون سنة.

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وأضاف، أنه بعد 15 مليون سنة من انقراض الديناصورات، شهدت الأرض تغيرات مناخية عديدة، أبزرها التغيرات المناخية التي أدت لذوبان القطبين الشمالي والجنوبي، وتغير المناخ بشكل كبير، حيث تكونت جبال من الثلج، وبسبب الاحتباس الحراري القديم، كانت مصر عبارة عن قاع محيط، وشهدنا تطور الحيتان بسبب التغيرات المناخية.ويقع وادي الحيتان داخل محمية وادي الريان والتي تغطي مساحة 1759 كيلومتراً بمحافظة الفيوم على بعد 150 كيلومتر من القاهرة بمصر، عثر في وادي الحيتان على 10 هياكل كاملة لحيتان كانت تعيش في تلك المنطقة قبل نحو 40 مليون سنة، حيث كانت جزءاً من محيط كبير يشمل شمال إفريقيا. وفي العام 2005م تم تصنيف منطقة وادي الحيتان كمنطقة تراث عالمي واختارتها اليونسكو كأفضل مناطق التراث العالمي للهياكل العظمية للحيتان.ويُشتهر وادي الحيتان بوجود حفريات حيتان كاملة كانت تعج بها المنطقة قبل 40 مليون سنة عندما كان الوادي يقع تحت محيط ضخم (بحر تيث) بالإضافة إلى حفريات بحرية عديدة يمكن رؤيتها في المتحف المفتوح الذي يتيح للزائرين إمكانية رؤية الحيتان وعدم المساس بها لحمايتها.وقد تم اكتشاف حفريات وادي الحيتان في عام 1903 بواسطة العالم بيد تل من خلال مسح جيولوجي في مصر، وقد عُثر على حفريات للحوت المعروف باسم الباسيلوسورس إيزيس والتي يصل طولها إلى 18 متراً وحوت الدوريودون أثروكس، وهو أقل حجماً، وقد صنفت كأنواع جديدة للحيتان في متحف التاريخ الطبيعي بلندن عام 1902م.وفي عام 1989م اكتشف فريق العمل المكون من علماء حفريات مصريين وأمريكيين أول عينات مائية لهيكل الحوت الباسيلوسورس والدوريودون أثروكس بأرجلها وأقدامها الصغيرة. وفي عام 1996 تم اكتشاف أحفورة حوت آخر قديم يبلغ طوله 5 أمتار هو حوت اتشيرنوس سيمونس. وفي عام 2006م تم اكتشاف أول حفرية من الثدييات البحرية وهي من أجداد الفيل وتعرف باسم بيراثيرم. وفي عام 2007 تم تسمية الحوت الذي يبلغ طوله 10 أمتار باسم «ماسوا سيتسي ماركجريف».وقد قام فريق البعثة برسم خرائط لمواقع أكثر من 400 حوت وعجل البحر في الوادي.