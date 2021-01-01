تتحول فورد موستانج 1967 لسيارة كهربائية على يد Charge Cars

كشفت شركة Charge Cars عن سيارتها الكهربائية فورد موستانج Fastback 1967 المميزة.
تعتمد السيارة على هيكل السيارة الكلاسيكية الحقيقية، وستدشنها الشركة في الولايات المتحدة في متحف Petersen Automotive في لوس أنجلوس في أواخر أكتوبر في ظهورها العالمي الأول، قال فاديم شاجاليف الرئيس التنفيذي لشركة Charge Cars “يسعدنا أن نكون في لوس أنجلوس مع شركائن
ا للاحتفال بإطلاق Charge ’67 في الولايات المتحدة، إنها الوجهة المثالية لتقنيتنا وتصميمنا وأدائنا، والتي ظهرت في الحياة بطريقة مثيرة”.
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