تتحول فورد موستانج 1967 لسيارة كهربائية على يد Charge Cars



فورد موستانج 1967 فورد موستانج 1967

كشفت شركة Charge Cars عن سيارتها الكهربائية فورد موستانج Fastback 1967 المميزة.



تعتمد السيارة على هيكل السيارة الكلاسيكية الحقيقية، وستدشنها الشركة في الولايات المتحدة في متحف Petersen Automotive في لوس أنجلوس في أواخر أكتوبر في ظهورها العالمي الأول، قال فاديم شاجاليف الرئيس التنفيذي لشركة Charge Cars “يسعدنا أن نكون في لوس أنجلوس مع شركائن



ا للاحتفال بإطلاق Charge ’67 في الولايات المتحدة، إنها الوجهة المثالية لتقنيتنا وتصميمنا وأدائنا، والتي ظهرت في الحياة بطريقة مثيرة”.

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من الجيد أن مصممي Charge Cars قرروا عدم العبث بتصميم السيارة الكلاسيكي كثيراً، فضلت الشركة الحصول مظهر محافظ بتفاصيل عصرية مثل مصابيح LED الأمامية والخلفية، مع مجموعة جديدة من الجنوط المميزة، وبما أنها سيارة كهربائية فقد حصلت على شبك أمامي مغلق.القسم الداخلي من السيارة جديد تماماً حيث توفر مجموعة عدادات رقمية والعديد من التجهيزات كشواحن الجوالات اللاسلكية وأنظمة مراقبة ضغط العجلات وغيرها.ميكانيكياً توفر السيارة دفه كليع بالعجلات مع قوة كهربائية إجمالية 536 حصان وعزم 1,500 نيوتن-متر. توفر السيارة تسارع 0-100 كم/س في 4 ثوان وتبلغ سرعتها القصوى 322 كم/س. وستنتج الشركة فقط 499 نسخة من السيارة لجميع الأسواق العالمية.