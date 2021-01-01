” إي درايف 35 ” أحدث موديلات بي إم دبليو الكهربائية

أزاحت شركة بي إم دبليو الألمانية رائدة صناعة وتطوير السيارات الستار عن الموديل الأساسي eDrive35 من سيارتها i4 السيدان الكهربائية الجديدة.
وأوضحت عملاق الصناعة الألمانية أن السيارة الصالون الجديدة تضم محرك يعمل بقوة 286 حصان، وهو ما تتسارع به السيارة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 6 ثوان، بحسب ” د ب أ”.
مواصفات بي إم دبليو i4 eDrive35
ويتوفر للسيارة بطارية سعة 66 أو 70 كيلووات ساعة، وهو ما يصل بالسيارة إلى مدى سير 483 كلم. ويستغرق شحن 80% من سعة البطارية حوالي 32 دقيقة.
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