” إي درايف 35 ” أحدث موديلات بي إم دبليو الكهربائية



بي إم دبليو الكهربائية بي إم دبليو الكهربائية

أزاحت شركة بي إم دبليو الألمانية رائدة صناعة وتطوير السيارات الستار عن الموديل الأساسي eDrive35 من سيارتها i4 السيدان الكهربائية الجديدة.



وأوضحت عملاق الصناعة الألمانية أن السيارة الصالون الجديدة تضم محرك يعمل بقوة 286 حصان، وهو ما تتسارع به السيارة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 6 ثوان، بحسب ” د ب أ”.



مواصفات بي إم دبليو i4 eDrive35

ويتوفر للسيارة بطارية سعة 66 أو 70 كيلووات ساعة، وهو ما يصل بالسيارة إلى مدى سير 483 كلم. ويستغرق شحن 80% من سعة البطارية حوالي 32 دقيقة.

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سعر السيارة i4 eDrive35وذكرت بي إم دبليو إنه من المقرر أن تطرح السيارة i4 eDrive35 الجديدة في الأسواق بسعر يبدأ من حوالي 56.500 ألف يورو.