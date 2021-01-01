تكشف فيسكر عن سيارة Ocean SUV الجديدة في معرض باريس للسيارات 2022

سيارة Ocean SUV
من المتوقع أن تطلق شركة فيسكر السيارة Ocean SUV الكهربائية بالكامل لأول مرة طرازًا رئيسيًا جديدًا في معرض باريس للسيارات 2022 هذا العام ، والذي سيعقد في الفترة من 17 إلى 23 أكتوبر.
ستكون السيارة Ocean Extreme قادرة على القيادة لمسافة 630 كيلومترًا ، ومجهزًا بمحرك ثنائي الدفع الرباعي ، ينتج أكثر من 400 كيلو واط من الطاقة.
يتم إنتاج Fisker Oceans في Graz ، النمسا ، في مصنع Magna Steyr المحايد للكربون – والذي ينتج أيضًا مركبات كهربائية أخرى مثل Jaguar I-Pace .
تستخدم أوشن ألترا متوسطة المواصفات وأوشن سبورت ذات المستوى المبدئي محركًا كهربائيًا فرديًا بقوة 205 كيلوواط على المحور الأمامي ، مما يوفر قيادة تبلغ 547 كيلومترًا و 440 كيلومترًا على التوالي وفقًا لمعايير WLTP.
تشمل الميزات الرئيسية لـ Ocean Extreme الجديدة سقف Fisker’s SolarSky البانورامي – والذي يمكن أن يولد ما يزيد عن 2400 كيلومترًا خالٍ من الانبعاثات بمفرده.
و هناك أيضًا شاشة مركزية دوارة مقاس 17.1 بوصة مع “نمط هوليوود” ، ومجموعة متنوعة من ميزات الأمان والسائق المتقدمة ، ومقصورة أنيقة مغطاة بمواد معاد تدويرها ومصادر مستدامة.
من المتوقع أن يبدأ إنتاج فيسكر اعتبارًا من نوفمبر 2023 ، مع وصول الشحنات الأولى إلى الولايات المتحدة وألمانيا والنمسا والدنمارك والنرويج والسويد.
ويمكن أن يصل الإنتاج المتبقي الى فرنسا والمملكة المتحدة وكندا عمليات التسليم الأولى من أوائل منتصف عام 2023.
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