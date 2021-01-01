تظهر ميني أيسمان Aceman في صور جديدة بمظهر غريب



أيسمان Aceman أيسمان Aceman

في يوليو من هذا العام ، كشفت ميني عن نموذج Aceman ذو المظهر الغريب الذي يعمل كـ نموذج إنتاج جديد تعمل الشركة البريطانية عليه حاليًا.



لدينا أول صور تجسس تظهر نموذجًا أوليًا مموهًا لهذا النموذج الكهربائي وتكشف أن إنتاج Aceman قريباً.



يبدو أن الأجزاء المتدلية القصيرة ، والمصابيح الأمامية المستديرة الكبيرة ، والشكل العام الفقاعي ، والمظهر المنخفض نسبيًا تتطابق مع تصميم نموذج Aceman .

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فقد تم التقاط صور لـ مركبتين تجريبيتين مختلفتين تتميزان بتصميمات مختلفة للعجلات، و لا يوجد ماسورة عادم في الخلف وهذا يعني بوضوح أن هذه سيارة كهربائية.السيارة تركز على البساطة والاستدامة ، و تأتي بطول 159.4 بوصة (4.05 مترًا) وعرض 78.35 بوصة (1.99 مترًا) ، مما يجعلها أصغر قليلاً من كونتري مان الحالية بطول 169.7 بوصة (4.31 مترًا) وعرضه 78.8 بوصة (2 مترًا).