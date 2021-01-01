تظهر ميني أيسمان Aceman في صور جديدة بمظهر غريب

في يوليو من هذا العام ، كشفت ميني عن نموذج Aceman ذو المظهر الغريب الذي يعمل كـ نموذج إنتاج جديد تعمل الشركة البريطانية عليه حاليًا.
لدينا أول صور تجسس تظهر نموذجًا أوليًا مموهًا لهذا النموذج الكهربائي وتكشف أن إنتاج Aceman قريباً.
يبدو أن الأجزاء المتدلية القصيرة ، والمصابيح الأمامية المستديرة الكبيرة ، والشكل العام الفقاعي ، والمظهر المنخفض نسبيًا تتطابق مع تصميم نموذج Aceman .
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!