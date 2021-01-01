تعرف على ميزة iPhone 14 الجديدة التي يمكن أن تنقذ حياتك..



iPhone 14 iPhone 14

تم اختبار تقنية APPLE CRASH DETECTION التي تطلب المساعدة في حالات الطوارئ تلقائيًا إذا تعرضت لحادث سيارة للمرة الأولى ، بعد أسابيع فقط من إطلاق iPhone 14.



و قتل ستة أشخاص في حادث سيارة في لينكولن ، نبراسكا ، فيما وصفته الشرطة بأنه "أسوأ حادث ".



بينما لم يكن هناك شهود على الحادث وكان كل من في السيارة إما ميتًا أو عاجزًا ، قام أحد أجهزة iPhone 14 الخاصة بالراكب تلقائيًا بتنبيهالاتصال بالطوارئ .

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إليك كيفية عمل ميزة وكيفية تنشيطها على جهاز iPhone أو Apple Watch.ما هي الأجهزة التي يتوفر عليها الميزة ؟تتوفلا الميزة في طرازي iPhone 14 و iPhone 14 Pro مع أحدث إصدار من iOS.تتوفر أيضًا على Apple Watch Series 8 و Apple Watch SE (الجيل الثاني) و Apple Watch Ultra بأحدث إصدار من watchOS.كيف يعمل ؟الاكتشاف تلقائيًا عندما يكون المستخدم في حادث سيارة خطير ويتصل بالمساعدة الطارئة إذا كان فاقدًا للوعي أو غير قادر على الوصول إلى هاتفه.تتميز أحدث طرازات iPhone من Apple بمقياس تسارع ثنائي النواة - قادر على اكتشاف قياسات G-Force التي تصل إلى 256Gs - وجيروسكوب النطاق الديناميكي العالي الجديد.يتم استخدامها مع مكونات في طرازات iPhone السابقة ، مثل البارومتر ، الذي يمكنه اكتشاف تغيرات ضغط المقصورة ، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) لإدخال إضافي لتغييرات السرعة ، والميكروفون ، الذي يمكنه التعرف على الضوضاء الصاخبة المتمثلة في حوادث السيارات الشديدة.قامت Apple بتدريب خوارزمياتها على بيانات القيادة وسجل الحوادث في العالم الحقيقي ، لتتمكن من اكتشاف وقت وقوع حادث بدقة.إذا كان المستخدم يرتدي Apple Watch ، فإن هذا يحسن الدقة.ماذا يحدث إذا كنت في حادث؟عند اكتشاف حادث سيارة خطير ، سيطلق جهاز iPhone أو Apple Watch إنذارًا ويعرض تنبيهًا.يقرأ جهاز iPhone الخاص بك التنبيه ، في حالة عدم تمكنك من رؤية الشاشة، إذا كان لديك هاتفك فقط ، فستعرض الشاشة شريط تمرير مكالمات الطوارئ ويمكن لهاتفك الاتصال بخدمات الطوارئ.وتُصدر Apple Watch صوت رنين وتضغط على معصمك ، وتتحقق معك على الشاشة. إذا كان لديك ساعتك فقط ، فستعرض الشاشة شريط تمرير مكالمة الطوارئ. إذا كانت لديك ساعة بها بيانات الجوال أو كانت ساعتك متصلة بشبكة Wi-Fi ، فيمكنها الاتصال بخدمات الطوارئ.إذا كان لديك iPhone و Apple Watch ، فلن يظهر شريط تمرير مكالمات الطوارئ إلا على ساعتك ، وتكون المكالمة متصلة ويتم تشغيل صوت المكالمة من ساعتك.إذا كنت قادرًا على ذلك ، يمكنك اختيار الاتصال بخدمات الطوارئ أو رفض التنبيه.إذا لم تكن قادرًا على الاستجابة ، فإن جهازك يتصل تلقائيًا بخدمات الطوارئ بعد تأخير مدته 20 ثانية.إذا أضفت جهات اتصال للطوارئ ، فسيرسل جهازك رسالة لمشاركة موقعك وإعلامهم بأنك تعرضت لحادث سير شديد.إذا قمت بإعداد معرّفك الطبي ، فسيعرض جهازك شريط تمرير المعرّف الطبي ، حتى يتمكن المستجيبون للطوارئ من الوصول إلى معلوماتك الطبية.كيفية إعداد الميزةيتم تشغيل افتراضيًا لطرازات iPhone و Apple Watch المدعومة.ومع ذلك ، توصي Apple أيضًا بأن يتخذ المستخدمون خطوتين رئيسيتين للتأكد من أن أجهزتهم قادرة على مشاركة المعلومات التي تحتاجها جهات الاتصال في حالات الطوارئ والمستجيبون للطوارئ.أولاً ، تنصح Apple بإعداد المعرف الطبي الخاص بك وجهات الاتصال في حالات الطوارئ في تطبيق Health.بعد ذلك ، يوصي بتشغيل خدمات الموقع لحالات الطوارئ SOS.على جهاز iPhone ، انقر فوق الإعدادات> الخصوصية والأمان> خدمات الموقع> خدمات النظام ، وتأكد من تشغيل مكالمات الطوارئ و SOS.