خبراء: مزارع الطاقة الشمسية في الفضاء خيارًا بديلاً للطاقة النووية في المستقبل

زعم الخبراء أن مزارع الطاقة الشمسية في الفضاء يمكن أن توفر مصدرًا موثوقًا للطاقة المتجددة للشبكة وتوفر خيارًا بديلاً للطاقة النووية في المستقبل.
وتبحث وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) في خطة من شأنها أن تستفيد من حقيقة أن الشمس لا تتوقف أبدًا عن السطوع في الفضاء، وأن ضوء الشمس يكون أكثر كثافة هناك منه على سطح الأرض.
سيتضمن تجميع قمر صناعي بطول عدة أميال في مدار مع مجموعة شمسية - والتي ستضيئها الشمس أكثر من 99 في المائة من الوقت.
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