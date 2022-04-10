ارتفاع كافة مؤشرات البورصة بمستهل جلسات منتصف الأسبوع

ارتفعت كافة مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر، بمنتصف جلسات الأسبوع.
وارتفع مؤشر "EGX 30" بنسبة 1.02% ليصل إلى مستوى 9784 نقطة، وصعد مؤشر "EGX 50" بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 1896 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "EGX 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.08% ليصل إلى مستوى 2216 نقطة، وصعد مؤشر "EGX 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.06% ليصل إلى مستوى 3149 نقطة.
وقفز مؤشر "EGX 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.04% ليصل إلى مستوى 12104 نقطة، وزاد مؤشر "EGX 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.35% ليصل إلى مستوى 3972 نقطة
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