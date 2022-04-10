ارتفاع كافة مؤشرات البورصة بمستهل جلسات منتصف الأسبوع

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صورة الخبر: البورصة المصرية
البورصة المصرية

ارتفعت كافة مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر، بمنتصف جلسات الأسبوع.

وارتفع مؤشر "EGX 30" بنسبة 1.02% ليصل إلى مستوى 9784 نقطة، وصعد مؤشر "EGX 50" بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 1896 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "EGX 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.08% ليصل إلى مستوى 2216 نقطة، وصعد مؤشر "EGX 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.06% ليصل إلى مستوى 3149 نقطة.

وقفز مؤشر "EGX 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.04% ليصل إلى مستوى 12104 نقطة، وزاد مؤشر "EGX 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.35% ليصل إلى مستوى 3972 نقطة

وتعرف البورصة أو سوق الأوراق المالية، على أنها سوق لكنها تختلف عن غيرها من الأسواق، فهي لا تعرض ولا تملك في معظم الأحوال البضائع والسلع، فالبضاعة أو السلعة التي يجري تداولها بها ليست أصولًا حقيقية بل أوراقًا مالية أو أصولًا مالية، وغالباً ما تكون هذه البضائع أسهم وسندات.

البورصة سوق لها قواعد قانونية وفنية تحكم أدائها وتحكم كيفية اختيار ورقة مالية معينة وتوقيت التصرف فيها وقد يتعرض المستثمر غير الرشيد أو غير المؤهل لخسارة كبرى في حال قيامه بشراء أو بيع الأوراق المالية في البورصة لأنه استند في استنتاجاته في البيع أو الشراء على بيانات خاطئة أو غير دقيقة أو أنه أساء تقدير تلك البيانات.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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