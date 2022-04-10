يرأس وزير قطاع الأعمال العام «عمومية القابضة الكيماوية»

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ترأس المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، أعمال الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والتي اعتمدت مشروع الموازنة التخطيطية المستقلة والمجمعة للشركة القابضة عن العام المالي 2022/2023.



واستعرض المحاسب عماد الدين مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، تقرير مجلس الإدارة الذي شمل أهم نتائج الأعمال المستهدفة للشركة القابضة، حيث تستهدف القوائم المالية المجمعة إجمالي إيرادات نشاط بقيمة 26.5 مليار جنيه، وصافي ربح 4.9 مليار جنيه، وصادرات بقيمة 3 مليارات جنيه بمعدل نمو 126% مقارنة بفعلي عام 2021/2022.



وتضمن التقرير أبرز مشروعات الشركات التابعة، ومنها مشروع إعادة تأهيل مصنع (كيما 1) لإنتاج حامض النيتريك ونترات الأمونيوم، كما يجري حاليا دراسة احتياجات التطوير وتقييم الحالة الفنية لمصنعي الأمونيا واليوريا بشركة الدلتا للأسمدة بالتعاون مع شركات عالمية، إلى جانب مشروع لإنتاج الأمونيا الخضراء بالشراكة مع القطاع الخاص بطاقة 1000 طن/يوم وبتكلفة استثمارية 750 مليون دولار.

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ومن بين المشروعات الجارية أيضًا، إنشاء وحدة مبخرات جديدة وتطوير لوحدة معالجة الصرف الصناعي بشركة مصر لصناعة الكيماويات، ومشروع شركة سيناء للمنجنيز لفصل الحديد عن المنجنيز بالشراكة مع القطاع الخاص، ومصنع جديد لفلنكات القطار السريع بشركة سيجوارت.وقد وجه المهندس محمود عصمت، إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بالإسراع في تنفيذ مشروعات التطوير بالشركات التابعة والالتزام بالجدول الزمني المحدد، بما ينعكس على تحسن أداء الشركات وتعظيم العوائد المحققة وزيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي.من ناحية أخرى، اعتمدت الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، زيادة رأس المال المرخص به للشركة القابضة من 5 مليارات جنيه إلى 8 مليارات جنيه، وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 5 مليارات جنيه إلى 6.5 مليار جنيه.