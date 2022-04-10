تشدد التموين على منافذها بالالتزام بضوابط صرف المقررات



وزارة التموين والتجارة الداخلية وزارة التموين والتجارة الداخلية

شددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على جميع منافذها، والبالغ عددها نحو 40 ألف منفذ، بضرورة الالتزام بضوابط صرف سلع المقررات التموينية ، و التي حددتها بزجاجه زيت للمستفيد، و بحد أقصى 4 زجاجات للبطاقة الواحدة، و2 كيلو ‏سكر للفرد ،وبحد أقصى 8 كيلو ‏للبطاقة الواحدة ، وكيلو أرز للبطاقة التى يقل عدد ‏أفرادها عن 4 أفراد، بينما تزيد إلى 2 كيلو للبطاقة المتضمنة ‏‏4 أفراد فأكثر .



و كذلك تتضمن ضوابط صرف المقررات التموينية، صرف عبوة ‏مكرونه زنة 800 جرام لكل بطاقة تموينيه يقل عدد أفرادها عن ‏‏4 أفراد، و تزداد إلى 2 عبوة 800 جرام للبطاقة التموينيه المتضمنة 4 أفراد فأكثرمحذرة من عقوبات رادعة للمنافذ المخالفة.



وأكد مصدر بالقابضة الغذائية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن صرف مقررات الشهر الجاري قد تجاوز نحو 23 % حتي الآن، لافتا إلى أنه من المتوقع ارتفاع هذه النسبة لتقارب 50% بنهاية الأسبوع الجاري، خاصة و أن عمليات الصرف مستمرة خلال أيام الاجازات و العطلات الرسمية.

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حيث تعمل المنافذ التموينية جمع أيام الأسبوع ،وخلال العطلات الرسمية، ليتمكن أصحاب البطاقات التموينية من صرف المقررات التموينية ،وذلك بالتزامن مع صرف مقررات الدعم الاستثنائي لمستحقيه، والبالغ عددهم نحو 36 مليون مواطن من الأكثر احتياجاويمكن لأصحاب ومستفيدي البطاقات التموينية ، الحصول على حلوى المولد ضمن سلع فارق نقاط الخبز ، التي يحصل عليها المستفيد نظير ترشيد استخدام الخبز المدعم ، بينما يتم صرف المقررات التموينية من قائمة المنظومة التموينية ، والتي تضم 30 سلعة .ونقدم لكم قائمة سلع المقررات التموينية عن شهر أكتوبر وتتضمن 30 سلعة .1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 10.5 للكيلو2 - زيت خليط 800 ملي بسعر 25 جنيها.3- أرز معبأ 1 كجم بسعر 10.5 جنيهات.4- مكرونة 800 جم بسعر 10.5 جنيه5- مكرونة 400 جم بسعر5.25 جنيه6- عدس مجروش 500 جم بسعر 12جنيها.7- فول معبأ 500 جم بسعر 7.50 جنيه.8- دقيق معبأ كيلو بسعر 11 جنيها9- مسلي صناعي 800 جم بسعر 30 جنيها.10- شاي ناعم 40 جم بسعر 3.5 جنيه.11- صلصة 300 جم بسعر6 جنيهات.12- تونة مفتتة 140 جرام بسعر 12 جنيها13- مربي أنواع زنة 350 جرام بسعر 14 جنيها14 - جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.5 جنيهات.15- جبنة تتراباك 500 جم بسعر 14 جنيها.16- مسحوق اتوماتيك 800 كجم بسعر 20 جنيه.17- مسحوق عادي يدوي 800جم بسعر 10.50 جنيه.18- صابون غسيل 125 جم بسعر2.25 جنيه.19- صابون تواليت 125جم بسعر 6.5 جنيه.20 - لبن جاف 125 جم بسعر 20 جنيها.21 - خل 5% 900 ملي بسعر 6.5 جنيه.22- کيس ملح طعام 300 جم جنيه23- بار حلاوه طحينية ساده 40 جم 2 جنيه24- کيس سايل غسيل اواني 80 جم بـ 2 جنيه25- بسكويت يويوز سادة جنيه26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2 جنيه27- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات28- بسكويت بوو أنواع 3 جنيهات29- طحينة بيضاء ظرف بسعر 2 جنيه30- قهوة سريعة الذوبان سعر الظرف 3 جنيهات