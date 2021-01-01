9 فوائد صحية مذهلة لبذور «ملك الفواكه»



المانجو المانجو

تحظى المانجو بشعبية كبيرة باعتبارها "ملك الفواكه"، ستجد العديد من الاشخاض يحبون تناول المانجو أو شرب حليب المانجو، المانجو مستوطن في آسيا ، لكنه يزرع في جميع أنحاء العالم، الهند وبورما هما أكبر مصدري المانجو، تحتوي الفاكهة الحلوة على العديد من الفوائد الغذائية ، لذا فإن تضمينها في نظام طفلك الغذائي سيعزز صحته ومناعته



حتى بذور المانجو هو العلاج الصيفي اللذيذ، حيث يمكن أن تعمل كعلاج منزلي للعديد من المشكلات.



استخدمت بذور المانجو في العديد من الأدوية والعلاجات الهندية منذ العصور القديمة! يعد مسحوق بذور المانجو والزبدة والزيت من أكثر الطرق شيوعًا لتحقيق أقصى استفادة من خصائصها العلاجية.

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إذا كنت ترغب في جني مزايا مماثلة ، فتأكد من اختيار بذور المانجو غير الناضجة.تعتبر بذور المانجو من المانجو غير الناضجة الخيار الأفضل حيث تميل المانجو الناضجة إلى احتواء بذور المانجو المرة.فبذور المانجو هي التي تساعد على علاج الكثير من الأمراض مثل الحفاظ على صحة أسنانك وعلاج تساقط الشعر والشيب المبكر بجانب خفض مستويات الكوليسترول.إليك أبرز فوائد بذور المانجو لصحتك، نقلًا عن موقع "stylecraze".1- قشرة الرأسيمكن أن تساعدك بذور المانجو على التخلص من قشرة الرأس، فقط تؤخذ زبدة بذور المانجو وتوضع على الشعر من أجل اللمعان والقوة.يمكنك أيضاً مزجها بزيت الخردل وتركها في الشمس لبضعة أيام و تطبيق هذا الخليط يساعد في السيطرة على الثعلبة وتساقط الشعر والشيب المبكر وقشرة الرأس.2- ابتسامة صحيةيمكن تحضير مسحوق الأسنان من بذور المانجو وصب كمية صغيرة على راحة يدك، ثم بللي فرشاة أسنانك، واغمسي أسنانك بالفرشاة، سيساعد هذا المسحوق في الحفاظ على صحة أسنانك.3- علاج الإسهالتناول مسحوق بذور المانجو ثلاث مرات يومياً لعلاج الإسهال فقط جففي بذور المانجو وقومي بسحقها ويمكن تناول البذور عن طريق سحقها مع جرام أو اثنين من العسل.4- علاج السمنةيمكن أن يساعد مستخلص بذور المانجو الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة على فقدان الوزن الزائد، وخفض مستويات الكوليسترول وتحسين الدورة الدموية .5- الكوليسترولتعزز هذه البذور الدورة الدموية، وبالتالي تقلل مستويات الكوليسترول السيئ، يساعد هذا بشكل غير مباشر على خفض مستويات السكر في الدم والبروتين.6- أمراض القلب والأوعية الدمويةالاستهلاك المعتدل لبذور المانجو مفيد لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم.يرتبط نظامنا العصبي بالقلب والأوعية الدموية، تساعد كمية قليلة من بذور المانجو في نظامنا الغذائي اليومي، يمكن أن تحمي من مشاكل القلب وارتفاع ضغط الدم.7- شعر صحييعتبر زيت بذور المانجو مصدراً جيداً للأحماض الدهنية الأساسية والمعادن والفيتامينات. يمكنك حتى استخراج الزيت بنفسك في المنزل.8- صحة الجلدزيت بذور المانجو مرطب ممتاز وتستخدم الزبدة المستخلصة من بذور المانجو في العديد من المستحضرات لترطيب بشرتك .9- مرض السكريتعطي بذور المانجو نتائج مذهلة في خفض مستويات السكر في الدم، وتساعد بذور المانجو على تقليل امتصاص الجلوكوز، كما أنها تقلل من دهون الجسم والوزن ومحيط الخصر.