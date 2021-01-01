أحدث سيارة من فئة «Prombron SUV».. سعرها 20 مليون جنيه ومطلية بالذهب..



Prombron SUV Prombron SUV

أعلنت شركة دارتز موتورز العالمية، عن واحدة من أغرب السيارات في العالم، ضمن أحدث إصداراتها الجديدة، باعتبارها سيارة مصفحة مطلية بالذهب، وتسير بسرعة جنونية، وفقا لما ذكرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.



أسعار صادمة للسيارة الجديدة

وتبدأ أسعار أحدث إصدار للسيارة من فئة «Prombron SUV» من 750 ألف يورو، أي ما يعادل أكثر من 14.4 مليون جنيه مصري، ولكن إذا رغب الشخص في شراء سيارة مطلية بالذهب ومصفحة بالكامل، فسيحتاج إلى دفع ما لا يقل عن 1.05 مليون يورو، أي ما يعادل قرابة 20 مليون جنيه مصري.



مواصفات السيارة الجديدة

ويعتمد التصميم الجديد للسيارة على أخرى من نوع مرسيدس مايباخ GLS، بقيمة 170 ألف جنيه إسترليني، تستخدم محرك البنزين V8، سعة 4.0 لتر، ويمكنها بلوغ سرعتها القصوى 174 ميلا في الساعة.

قد يعجبك أيضا...

وتحتاج السيارة المصفحة إلى هذا المستوى من الإمكانيات، لأن الجمهور المستهدف للسيارة هم الأشخاص الذين يحتاجون إلى حماية على مدار الساعة، ويسيرون برفقة حراس شخصيين؛ حيث تحتوي على ألواح هيكل من الكربون كيفلر، وزجاج مقاوم للرصاص من فئة «BR2».