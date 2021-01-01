قصة سلامة الزرقاء فاتنة أهل الكوفة..اشتراها نجل والي البصرة بـ80 ألف درهم وأخفاها عن أبيه..

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ابتكر الإنسان «الغناء» ليُعبر من خلاله عن مشاعر الحب والحزن والشجن، باستخدام عناصره الثلاثة وهي الموسيقى والكلمات والصوت، وهو ما جعله يتطور ويتربع على عرش الفنون الحياتية.



ولعبت المرأة دورًا هامًا في نشر هذا الفن، منذ نشأته عند العرب، ابتداءً من العصر الجاهلي إلي أواخر العصر العباسي، وهي تلك الفترة من الزمان التي ازدهر فيها الغناء العربي، فكانت مسرحًا رائعًا للفن ومعرضًا خصبًا للشعر.



وسلط كتاب «الجواري المُغنيات» الضوء على 24 جارية من كواكب الغناء العربي، اللاتي أثرن في الحياة العربية الاجتماعية والأدبية، وهو ما ستتناوله «المصري لايت» أسبوعيًا.

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سلامة الرزقاءهي إحدى جوارى «ابن رامين» وقد كان من أكبر تجار القيان في المدينة ومن أبرعهم تخريجًا وتثقيفًا لهن، وكان منزله مُنتدى للأشراف محبى الغناء، كما كان عشًا للمغرمين ببعض جواريه، وقد عرفت واشتهرت منهن سلامة الزرقاء.واشتهر بحب الزرقاء محمد بن الأشعث القرشي، وكان من فتيان أهل الكوفة وأدبائهم وظرفائهم، كما كان كثير الاختلاف إلى دار «ابن رامين» وكثير الاتصال بجواريه.فُتن ابن الأشعث بالزرقاء، وكتب فيها العديد من القصائد، وتغنى بها حتى اشتهر أمره في الكوفة، ووفقًا للكتاب فلم نجد من أخبار الزرقاء ما يدل على أنها كانت تهوى ابن الأشعث كما كان يهواها، وإنما كانت معجبة به كأديب له مكانته الاجتماعية في الكوفة، فهو يرفع من شأنها في نظر الناس، كما يرفع من شأن مولاها في نظر عشاق القيان وفي أسواق التجارة بهن.وبخلاف ابن الأشعث، كان يختلف إلى الزرقاء شخصان:أحدهما «محمد بن جميل» وكان يهواها وتهواه، وثانيهما «روح بن حاتم» وكان معترضًا بينهما كالشجي في الحلق، وربما كان منافسًا لابن جميل، ولكن الزرقاء استطاعت أن تتخلص من ملاحقته.ومن المواقف البارزة في حياة الزرقاء، والتي تدل على إعجاب أهل الكوفة بها، شراء شخص يدعى «يزيد بن عون» والملقب بالماجن، لؤلؤتين بأربعين ألف درهم كهدية لها.وتهافت الكثير من العظماء في تلك الفترة على شراء الزرقاء، ومنهم «جعفر بن سليمان»، حيث دفع فيها 80 ألف درهم، وأخفى أمرها عن أبيه، الذي كان يشغل منصب والي البصرة في خلافة المنصور، ولما عرف بأمرها عنفه بشدة، لكنه سمح له بوجودها بعد أن رأى منها من الفصاحة وخفة الدم ما أعجبه.