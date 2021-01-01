كشف سر تدوين تاريخ الصلاحية على البيض في إسبانيا: «لو بايظة بيجيبوا الفرخة»

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يُعَدُّ البيض من المصادر الهامة في وجبات طعام المواطن المصري المتنوعة يوميًا، لما يحتوي على فوائد غنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض.



ويواجه المصريين مشكلة شراء البيض الفاسد، والذي يتم اكتشافه بعد العودة للمنازل ولا يمكن استرجاعه، وذلك لعدم انتشار في الأسواق بيض مدون على غلافه الخارجي، تاريخ صلاحيته وانتهاؤه.



ومما لا يعرفه الكثيرين، أن هناك بعض المناطق المحدودة سواء كانت في مصر أو خارجها، تملك أسواق يباع من خلالها بيض مدون على غلافه الخارجي تاريخ صلاحيته وانتهاؤه.

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من بين هذه البلدان، دولة إسبانيا، حيث يقطن، بيشوي فايز، مدون الرحلات ومدرب الغطس المصري، والذي حدثنا عن هذه الملحوظة التي تغيب عن البعض.يقول:«كل بيضة موجودة في غالبية البلاد الأوروبية عليها تاريخ صلاحيه وأمتى هتنتهي ورقم مسلسل، يعني لو حد حصله حاجة من البيضة، يروح حماية المستهلك ويشتكي وهيجبوا الفرخة نفسها».«قعدت اضحك».. رد فعل تلقائي أصدره بيشوي، بعد أن عثر على هذا النوع من البيض في أحد الأسواق بالعاصمة الإسبانية مدريد، وهو ما قاده حسبما قال للـ«المصري لايت»، أن يقوم بطهي الأكلة المصرية الشهيرة، «شكشكوكة» والمكونة من بصل وثوم وزيت زيتون ونصف حبة ليمون وبهارات البابريكا والكمون والزعفران والبيض، وتقديمها لأصدقاؤه الأسبان.يقول:«عجبتهم أوي وكانت حاجة جديدة، الناس هنا بيختلفوا في مدة سلق البيضة، في اللي بيحبها مسلوقة 4 دقايق أو 3 أو 7 كل واحد بيختلف عن التاني».وبذكر الـ«شكشكوكة»، أشار بيشوي أن لدى الأسبان، أكلة تدعى «تورتية» وصفها قائلًا:«زي الاومليت عندنا لكن بيتعمل بطريقة مختلفة، بيكون بطاطس بالبيض، حاجة زي الكشري عندنا في شهرته».وفي ظل أزمة الغلاء العالمية، جراء الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع أسعار البيض المصري التي وصلت لـ85 جنيهًا، وفقًا لشعبة الدواجن، أوضح بيشوي أن الـ24 بيضة في إسبانيا، تُباع بالأسعار ذاتها حيث تتراوح ما بين 75 لـ 80 جنيهًا.