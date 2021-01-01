ولاية هندية تحظر على مواطنيها تداول كلمة «مرحبا»..لسبب غريب..

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في قرار حكومي يعد الأغرب من نوعه، أطلقت ولاية هندية، حملة تناشد فيها المواطنين بحظر استخدام كلمة «هيلو» أو «مرحبا» باللغة الإنجليزية، لأنها من الكلمات ذات الثقافة الغربية، ولا تحمل معنى قوي ولا تؤجج المشاعر، وطالبت الجميع استبدالها بـ«فاندي ماتارام» وفقًا لـ «businesstoday».

كما أجبرت الحكومي، موظفي الدولة وضباطها في في ولاية ماهاراشترا الهندية، الترحيب بـ«فاندي ماتارام»، بدلًا من كلمة «مرحبًا»، أثناء المكالمات الهاتفية الرسمية أو الشخصية، وقالت الموارد البشرية في الشركات، إن تحية “فاندي ماتارام”، والتي تعني “أنا أنحني لك، يا وطن» ليست إلزامية، لكن ينبغي على رؤساء الأقسام تشجيع موظفيهم على القيام بذلك.

وذكر الموقع أن الولاية، بما في ذلك أكبر مدنها مومباي، يحكمها حزب بهاراتيا جاناتا بزعامة ناريندرا مودي، والذي يتطلع إلى تأكيد “التفوق الثقافي للديانة الهندوسية والتقاليد الهندية”.

وتم طرح هذا الاقتراح في البداية من قبل وزير ولاية ماهاراشترا، سودهير مونغانتيوار، بعد فترة وجيزة من أداء اليمين الدستورية مؤخرا. ثم تراجع لاحقا وقال إنه يمكن استخدام أي كلمة معادلة تعكس القومية.

المصدر: المصرى لايت

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