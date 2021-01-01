حيل سحرية لمستخدمي واتساب.. «هتقرأ الرسائل دون علم المرسل»

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مراسلة شخص ما بطريقة فورية من الأمور الإيجابية لتطبيق «واتساب»، إلا أن بعض المستخدمين يحتاجون لأوقات يتوقفون فيها عن مراسلة الآخرين، لكن رغبتهم في الاطلاع الدائم على الرسائل لاحتمالية أهميتها يدفعهم إلى فتحها باستمرار بمجرد وصولها، الأمر الذي يهدر للشخص مزيدًا عند رؤيته للرسالة، لأنه سيصبح مجبرًا حينها على الرد عليها.



ولكن هناك بعض الخدع التي تجعل المستخدم يقرأ الرسالة على واتساب دون علم المرسل، لذلك نرصدها لكم خلال السطور التالية، وفقا لما ذكرته صحيفة «ذا صن» البريطانية.



قراءة إشعارات الرسالة

يحصل مستخدم واتساب على إشعار بوصول رسالة جديدة، يمكن الاطلاع عليها عن طريق تمرير الشاشة لأسفل، من أجل رؤية الكلام الوارد في الرسالة.

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وعلى الرغم أن الرسالة لا تظهر كاملة، إلا أنها قد تمنح المستخدم القدرة على قراءة جزء من الرسالة، ومعرفة ما يدور حوله مضمون الرسالة، سواء كنت من مستخدمي جهاز آيفون أو أندرويد.تفعيل وضع الطيرانيعد وضع الطائرة طريقة ثانية، لمشاهدة رسائل واتساب دون علم المرسل، فبمجرد تفعيله، لا يمكن للهاتف إرسال أو استقبال أي بيانات، لذلك بمجرد وصول رسالة ترغب في رؤيتها دون علم صاحبها، يمكن الانتقال حينها إلى واتساب، وقراءة الرسائل، ثم الخروج من التطبيق.وعندما يقوم المستخدم بإيقاف تشغيل وضع الطائرة بمجرد الانتهاء، لن يعلم المرسل أنه شاهد الرسالة.تعطيل الخاصيةوأكد عبدالرحمن محمد، مبرمج مواقع في إحدى الشركات، أن هناك طريقة ثالثة لقراءة الرسالة دون علم المرسل، تتمثل في تعطيل الخاصية، باتباع الخطوات التالية..افتح إعدادات واتساب، ثم إعدادات الحساب.اختيار الخصوصية.إيقاف تفعيل مؤشرات قراءة الرسائل.وجدير بالذكر، أن تعطيل هذه الخاصية، تجعل المستخدم أيضًا غير قادر على معرفة إذا قرأ شخصا ما رسالة أرسلها إليه أم لا.