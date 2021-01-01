تعرفي عليها .. 5 أسباب لاحمرار العيون



أسباب لاحمرار العيون أسباب لاحمرار العيون



تتعرض أعيننا باستمرار لشاشات الهاتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة التلفزيون، وبصرف النظر عن التغيرات في الرؤية، يلاحظ الكثير من الناس أن شيئًا ما قد يكون خاطئًا في عيونهم عندما يلاحظون أن عيونهم حمراء، وبشكل عام، يحدث الاحمرار بسبب الأوعية الدموية المنتفخة والملتهبة على سطح العين، فيما يلي بعض المشكلات الصحية التي يمكن أن تكون مرتبطة باحمرار العين، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".



أسباب احمرار العيون

1- التهاب الملتحمة الفيروسي

هذه عدوى فيروسية، تسمى عادة "العين الوردية" يشير إلى التهاب الملتحمة، وهو غشاء رقيق وشفاف يغطي العين ويبطن الجفن من الداخل.



إذا كنت تعاني من التهاب الملتحمة، فبالإضافة إلى الاحمرار، قد تشعر أيضًا بشعور حارق في العين أو شعور بوجود شيء ما في العين.

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الإفرازات الواضحة وتقشر العين والتورم هي أيضًا علامات التهاب الملتحمة الفيروسي.2- كوروناتشتهر عدوى كورونا الآن بمجموعة كبيرة من الأعراض، على الرغم من أنها مرتبطة بشكل أساسي بعدوى الرئتين، قد تكون عينك الحمراء إحدى علامات الإصابة بفيروس كورونا.وفيروس كورونا يمكن أن يدخل الجسم عن طريق العين وينتقل إلى الدماغ من مؤخرة العين.3- الحساسيةقد يكون احمرار العين بسبب بعض الحساسية حتى إذا كنت لا تشعر بالحساسية في أنفك وحبوب اللقاح وعث الغبار وأحيانًا شعر الحيوانات يمكن أن تسبب ردود فعل تحسسية يمكن أن تؤدي إلى احمرار العين إلى جانب ذلك ، قد تشعر أيضًا بحكة وحرقان في عينيك.4- العدسات اللاصقةيجب تنظيف العدسات اللاصقة بشكل صحيح بمحلول التنظيف قبل الاستخدام من الضروري أيضًا أن تكون يديك نظيفة أثناء ارتداء العدسات وألا تكون العدسات قديمة أو مكسورة.إذا لم يتم اتباع أي من هذه التدابير الأساسية، فقد تسبب العدسات تآكلًا في سطح العين وتسمح بدخول العدوى.وجد الباحثون أيضًا أن إعادة استخدام العدسات ، وارتداءها طوال الليل أو أثناء الاستحمام يزيد من خطر إصابة الشخص بالتهاب القرنية الشوكي (AK)، وهو عدوى تصيب القرنية. في هذه الحالة ، ينحصر الطفيلي الشوكميبا بين القرنية والعدسة اللاصقة ويمكن أن يأكل في القرنية ، مما يسبب ألمًا شديدًا ، وفي ربع الحالات، العمى.5- متلازمة جفاف العينتحدث متلازمة جفاف العين عندما لا تقوم دموعك بترطيب عينيك بشكل صحيح، مما يؤدي إلى جفاف العين واحمرارها وتهيّجها.يمكن أن يحدث هذا عندما لا تصنع عينيك ما يكفي من الدموع أو عندما تكون الدموع المنتجة منخفضة الجودة.يمكن أن تساعد قطرات العين التي تُصرف دون وصفة طبية والمصممة لترطيبها في تهدئة جفاف العين.إذا استمرت عينك الجافة ، استشر أخصائي العيون لتقييم عينيك.يمكن أن تحدث العيون الحمراء من حين لآخر دون أي سبب للقلق. ومع ذلك ، فإن العيون الحمراء المزمنة ليست طبيعية ويجب تقييمها في الوقت المناسب من قبل طبيب العيون.