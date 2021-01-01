منها النعناع والزنجبيل .. 8 علاجات طبيعية لآلام المعدة



علاجات طبيعية لآلام المعدة علاجات طبيعية لآلام المعدة



إذا كنت تعاني من آلام في المعدة بشكل دوري ، فأنت لست وحدك، و يمكن أن ينتج اضطراب المعدة عن جميع أنواع الأشياء من الإجهاد والنظام الغذائي إلى الأمور الأكثر خطورة مثل متلازمة القولون العصبي أو مرض الاضطرابات الهضمية أو سرطان القولون ، ويمكن بسهولة علاج العديد من آلام المعدة في المنزل، وفقا لما نشره موقع verywellhealth



النعناع

استخدم المنثول الموجود في أوراق النعناع كمسكن طبيعي للألم للمساعدة في علاج مشاكل المعدة لعدة قرون.



خل حمض التفاح

على الرغم من أن طعمها ليس لذيذًا بمفرده ، إلا أنه يمكن تناوله بواسطة ملعقة كبيرة لتحييد اضطراب المعدة.

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زنجبيليستخدم الزنجبيل منذ العصور القديمة للمساعدة في علاج آلام المعدة ، ويثبت العلم أنه يمكن أن يساعد حقًا، و الزنجبيل مضاد طبيعي للالتهابات ويمكن تناوله بأشكال مختلفة - حلوى أو كبسولات أو شاي - لكن جذر الزنجبيل الطازج هو الأفضل عند البحث عن التخلص من آلام المعدة.شاي البابونجيُعرف البابونج منذ فترة طويلة بعلاج وقت النوم ، ويمكن أن يعمل أيضًا كمضاد للالتهابات ، مما يساعد عضلات المعدة على الاسترخاء وتقليل آلام التقلصات والتشنجات.شرب الماءاشرب السوائل على مدار اليوم ، لأننا نفقد الماء من خلال التعرق والتنفس والهضم، و من الضروري تعويض الماء الذي نفقده لمنع الجفاف والحفاظ على عمل الجهاز الهضمي بسلاسة، و يمكن أن يسبب الجفاف الانتفاخ ويمكن أن يوقف الهضم ويسبب الإمساك.ممارسة الرياضةيمكن أن يكون المشي وركوب الدراجات واليوجا التي تتمدد بلطف مع التنفس العميق مفيدة عند التعامل مع آلام المعدة.وضع الحرارةجرب وضع وسادة تدفئة أو منشفة ساخنة على بطنك، و يمكن أن تساعد الحرارة على إرخاء العضلات وتخفيف التقلصات، و قد يساعدك أيضًا الاستحمام بماء ساخن مع أملاح إبسوم.