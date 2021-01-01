زى المصانع .. طريقة عمل الجبنة الرومي

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الجبنة الرومي


تعد الجبنة الرومي من أشهى أنواع الجبن المغذية التى يحبها عدد كبير الأشخاصل لمذاقها المميز وقيمتها الغذائية الكبيرة ولسهولة تحضيرها .

نقدم لكم طريقة عمل الجبنة الرومي في المنزل زى المصانع بخطوات الشيف حسن .

مكونات الجبنة الرومي

4 كيلو لبن بقري سايب
ملح
منفحة
لون أصفر طبيعي


طريقة عمل الجبنة الرومي

في وعاء على النار ضعي اللبن على النار وضعي أسفل الوعاء شياطة لمنع جعل النار مباشرة على اللبن.
قلبي اللبن في الإناء حتى تصبح درجة حرارته 40 واتركيه حوالي 7 دقائق على النار وضعي المنفحة حسب كمية اللبن بحيث يكون سم واحد منفحة لكل لتر لبن وقلبي المنفحة مع اللبن ثم ضعى نقطة من اللون الأصفر على كل لتر.

غطى الإناء واتركيه 10 دقائق تقريبا حتى يتم فصل كتلة الجبن عن الشرش ويفضل أن تكون المنفحة جديدة ويتم حفظ الباقي في الثلاجة.
نحضر سكينة ونقوم بتقطيع الجبنة في الإناء إلى مربعات ونضع كمية من الملح حسب الرغبة وقلبيهم حتى تفصل الجبنة عن الشرش.
أشعلى النار مرة أخرى واستمرى في التقليب حتى تتفتت وتصل لدرجة حرارة 40 درجة مئوية تقريبا ونقلب حتى تصبح قطع الجبنة أكثر سمكا.
استمري في التسخين ولكن يجب ألا تتركيه يغلي وافصلي النار حتى تبرد ثم نعاود التسخين لدرجة 40 وأحضري قطعة شاش ومصفاة ونقوم بتصفية الجبن من الشرش السائل.
ضعي الجبن في شاش ثم في إناء دائري حتى تأخذ شكله وتترك لمدة 24 ساعة حتى يتم تصفية الماء أو الشرش ويتم احفظى الجبن الرومي فى الثلاجة لمدة يوم.

المصدر: elbalad

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