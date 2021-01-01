تعرف على مكوناته .. أرخص علاج طبيعي لمرض الإكزيما الجلدية

تعد الإكزيما من المشكلات الجلدية الشائعة بين مختلف الأعمار، ويعتقد خبراء الصحة أنها تتطور بسبب مجموعة من العوامل الوراثية والبيئية مثل الميكروبات، ودرجة الحرارة الساخنة والباردة ، والهرمونات ، والتوتر والإجهاد العصبي.
و الإكزيما أكثر شيوعًا عند الرضع والأطفال قبل سن الخامسة وتصيب الكبار أيضا لكنها أقل انتشارا بينهم ، ولايوجد علاج نهائي لمرض الإكزيما وإنما يهدف علاج الحالة إلى شفاء الجلد المصاب ومنع حدوث نوبات تهيج الإكزيما.
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