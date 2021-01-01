تعرف على مكوناته .. أرخص علاج طبيعي لمرض الإكزيما الجلدية



الإكزيما الجلدية الإكزيما الجلدية





تعد الإكزيما من المشكلات الجلدية الشائعة بين مختلف الأعمار، ويعتقد خبراء الصحة أنها تتطور بسبب مجموعة من العوامل الوراثية والبيئية مثل الميكروبات، ودرجة الحرارة الساخنة والباردة ، والهرمونات ، والتوتر والإجهاد العصبي.



و الإكزيما أكثر شيوعًا عند الرضع والأطفال قبل سن الخامسة وتصيب الكبار أيضا لكنها أقل انتشارا بينهم ، ولايوجد علاج نهائي لمرض الإكزيما وإنما يهدف علاج الحالة إلى شفاء الجلد المصاب ومنع حدوث نوبات تهيج الإكزيما.

قد يعجبك أيضا...

ووفقا لموقع “ بولد سكاى” يمكن أن تساعد العلاجات الطبيعية في مكافحة الالتهاب والبكتيريا الضارة لتقليل التورم ومنع العدوى.ومن أرخص طرق علاج الإكزيما الطبيعية هى وصفة الصبار، وكان الناس يستخدمون جل الصبار لعلاج مجموعة واسعة من الأمراض الجلدية بما في ذلك الإكزيما.ويحتوي جل الصبار على خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات ومضادات الميكروبات والتئام الجروح والتي قد تساعد في التحكم في أعراض الأكزيماويتم علاج الإكزيما بخطوات بسيطة من خلال جل الصبار فقط خذ ورقة الصبار واقطعها إلى نصفين واكشط الجل وضعه مباشرة على الجلد المصاب بالتهاب الإكزيما.