بشكل فعال .. طرق طبيعية لـ علاج تورم القدمين



علاج تورم القدمين علاج تورم القدمين





يبحث الكثير من الأشخاص عن علاج تورم القدمين حيث أنه من أكثر المشكلات الصحية الشائعة بين الرجال والنساء وتسبب آلاما عديدة.





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قدم موقع “بولد سكاي” 3 طرق طبيعية تساعد فى علاج تورم القدمين بشكل فعال وآمن.زيت الجريب فروت العطريلا يعرف الكثير من الأشخاص أن استخدام زيت الجريب فروت العطري الأساسي فى علاج تورم القدمين.يحتوي هذا الزيت على خصائص مضادة للأكسدة قد تساعد في تقليل التورم والألم في القدمين، كما أنه يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات قد تساعد في تقليل التورم في القدمين أثناء الحمل.أضف بضع قطرات من زيت الجريب فروت الأساسي في إناء مملوء بالماء الفاتر وانقع القدمين فيه من أجل علاج تورم القدمين.زيت الجريب فروتزيت الجريب فروتبذور الكزبرةتعد بذور الكزبرة من مدرات البول الممتازة التي يمكن أن تساعد في التخلص من السوائل الزائدة المتراكمة في قدميك وأضف 2-3 ملاعق صغيرة من بذور الكزبرة إلى كوب من الماء واغليها.صفي المحلول واتركه ليبرد واشرب الماء مرتين في اليوم لـ علاج تورم القدمين.بذور الكزبرةبذور الكزبرةصودا الخبزتمتلك صودا الخبز خصائص مضادة للالتهابات والتي قد تساعد في علاج تورم القدمين ويساعد على امتصاص الماء الزائد المتراكم في القدمين ويحسن تدفق الدم في المنطقة.امزج ملعقتين صغيرتين من صودا الخبز مع كمية قليلة من الماء لتتحول إلى عجينة سميكة.ضعه على قدميك المتورمة واتركه لمدة 10-15 دقيقة واشطف القدمين بالماء وجففيهما جيدا من أجل علاج تورم القدمين.