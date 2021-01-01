النيابة العامة تعلن إذاعة المرافعة في قضية الطالبة سلمى



قضية الطالبة سلمى قضية الطالبة سلمى



تُذيع النيابة العامّة الليلة، عبر حساباتها الرسميّة بمواقـع التواصل الاجتماعي، مرافعتها في القضية رقم 7730 لسنة 2022 جنايات أوّل الزقازيق، والمًتّهم فيها إسلام محمد فتحي محمد بقتل المجني عليها سلمى بهجت محمد عمدًا مع سبق الإصرار والترصُّد.







وأصدرت محكمة جنايات الزقازيق، قرارًا بـ إحالة أوراق الشاب إسلام محمد فتحي محمد مصطفى طرطور، إلى مفتي الجمهورية، وحددت جلسة 3 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم، على خلفية اتهامه في القضية رقم 7730 جنايات قسم شرطة أول الزقازيق لسنة 2022، بـ قتل الطالبة سلمى بهجت زميلته في كلية الإعلام بأكاديمية الشرقية.