انخفاض ملحوظ في الحرارة غدا وأمطار بعدة مناطق

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انخفاض ملحوظ في الحرارة


تشهد حالة الطقس، اعتبارا من غدا الثلاثاء، انخفاض في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، يصاحب ذلك وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على عدة مناطق.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، تشهد حالة الطقس اعتبارا من غدا الثلاثاء، حتى بداية الأسبوع القادم، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وجنوب سيناء، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، بينما يظل الطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

أما عن حالة الطقس ليلا، يكون الطقس معتدل الحرارة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتظهر السحب المنخفضة صباحا، خلال حالة الطقس هذه الفترة، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء.

ويكون هناك نشاط رياح، أيضا خلال ساعات الليل، على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية مما يقلل الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة.

وعن فرص سقوط الأمطار، يشهد الطقس غدا، الثلاثاء، فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء ومدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة، خلال حالة الطقس، خلال هذه الفترة، تكون كالتالي:
القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 31 إلى 29 درجة
السواحل الشمالية تتراوح ما بين 29 إلى 27 درجة
جنوب سيناء تتراوح ما بين 35 إلى 32 درجة
شمال الصعيد تتراوح ما بين 33 إلى 29 درجة
جنوب الصعيد تتراوح ما بين 41 إلى 34 درجة

المصدر: elbalad

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