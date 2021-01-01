انخفاض ملحوظ في الحرارة غدا وأمطار بعدة مناطق

تشهد حالة الطقس، اعتبارا من غدا الثلاثاء، انخفاض في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، يصاحب ذلك وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على عدة مناطق.
وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، تشهد حالة الطقس اعتبارا من غدا الثلاثاء، حتى بداية الأسبوع القادم، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وجنوب سيناء، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، بينما يظل الطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد.
أما عن حالة الطقس ليلا، يكون الطقس معتدل الحرارة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
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