هاتف جديد من Vivo بـ 5000 جنيه فقط

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أطلقت شركة فيفو الصينية موبايل Vivo Y52 5G في أوروبا في مايو 2021 ، والآن وصل الهاتف نفسه الآن إلى تايوان بلقب Y52 5G (2022)، مما يدل على نجاح الهاتف وشق طريقه في باقي دول العالم.







سعر ومواصفات هاتف Vivo Y52 5G (2022)



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يحتوي هاتف Vivo Y52 5G (2022) على شاشة نوع IPS LCD ، قياس 6.58 بوصة مزودة بنوتش. تتميز بجودة عرض Full HD + ، تبلغ دقة الهاتف 1080 × 2408 بكسل ومجموعة ألوان NTSC بنسبة 96 % تبلغ نسبة الشاشة إلى الجسم 90.6 % ، و قارئ بصمات الأصابع مدمج في زر الباور على الجانب الأيمن من الهاتف.يقدم هاتف Vivo Y52 5G (2022) كاميرا أمامية بدقة لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 8 ميجابكسل. يتميز الغلاف الخلفي للهاتف بكاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل وعدسة بزاوية عريضة ultrawide بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل وفلاش LED.و يعمل الهاتف على نظام التشغيل Android 12 OS ، وواجهة مستخدم FunTouch OS 12 UIيحتوي هاتف Vivo Y52 5G (2022) على معالج نوع Dimensity 700 مقترنا بذاكرة الوصول العشوائي رام سعة 4 جيجابايت، و يأتي الهاتف بسعة تخزين داخلية تبلغ 128 جيجا بايت وفتحة بطاقة microSD لتخزين إضافي.ويحتوي الهاتف على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة مع شحن بقوة 18 وات.يوفر الهاتف ميزات أخرى مثل بطاقة SIM المزدوجة ودعم شبكات الجيل الخامس 5 G و Wi-Fi و Bluetooth 5.1 و GPS و NFC ومنفذ USB-C ومقبس صوت قياس 3.5 مليمتر.يبلغ سعر هاتف Vivo Y52 5G (2022) حوالي 250 دولارًا (ما يقرب من 5000 جنيه مصري)، و يأتي بألوان الأسود و الأزرق .