تسريب لصوره لقائمة مواصفات Google Pixel 7 وPixel 7 Pro قبل الإعلان المرتقب

تعقد شركة جوجل مؤتمرها القادم في 6 من أكتوبر للإعلان الرسمي عن هواتف Google Pixel 7 وPixel 7 Pro، ولقد كُشِف اليوم عن قائمة بتفاصيل مواصفات الإصدارات المرتقبة كاملة.
أوضحت تسريبات “Yogesh Brar” قائمة رسمية بمواصفات هواتف Google Pixel 7 وPixel 7 Pro، حيث تقدم جوجل هاتف Pixel 7 Pro بشاشة LTPO بحجم 6.7 إنش، وجودة QHD+، ومعدل تحديث 120Hz.
بينما يأتي هاتف Pixel 7 بحجم شاشة 6.3 إنش، وجودة عرض Full HD+، ومعدل تحديث 90Hz، وتتضمن إعدادات الكاميرة مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، بينما يأتي المستشعر الثاني بزوايا عرض فائقة الإتساع بدقة 12 ميجا بيكسل.
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