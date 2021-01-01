تسريب لصوره لقائمة مواصفات Google Pixel 7 وPixel 7 Pro قبل الإعلان المرتقب

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صورة الخبر: Google Pixel 7
Google Pixel 7

تعقد شركة جوجل مؤتمرها القادم في 6 من أكتوبر للإعلان الرسمي عن هواتف Google Pixel 7 وPixel 7 Pro، ولقد كُشِف اليوم عن قائمة بتفاصيل مواصفات الإصدارات المرتقبة كاملة.

أوضحت تسريبات “Yogesh Brar” قائمة رسمية بمواصفات هواتف Google Pixel 7 وPixel 7 Pro، حيث تقدم جوجل هاتف Pixel 7 Pro بشاشة LTPO بحجم 6.7 إنش، وجودة QHD+، ومعدل تحديث 120Hz.

بينما يأتي هاتف Pixel 7 بحجم شاشة 6.3 إنش، وجودة عرض Full HD+، ومعدل تحديث 90Hz، وتتضمن إعدادات الكاميرة مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، بينما يأتي المستشعر الثاني بزوايا عرض فائقة الإتساع بدقة 12 ميجا بيكسل.

كما تتضمن إعدادات الكاميرة مستشعر telephoto بدقة 48 ميجا بيكسل بتكبير بصري حتى 5 مرات، وتأتي كاميرة السيلفي بدقة 10.8 ميجا بيكسل، وتدعم تسجيل فيديو بدقة 4K.

ويدعم الهواتف رقاقة معالج Tensor G2، كما تأتي الهواتف بشريحة الحماية Titan M2، ومستشعر للبصمة مدمج في الشاشة.

وتنطلق الإصدارات بسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت، ويأتي Pixel 7 بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، بينما يضم إصدار Pro بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام.

كما يضم Pixel 7 بطارية بقدرة 4700 mAh، أيضاً يأتي Pixel 7 Pro بقدرة بطارية 5000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 30W.

المصدر: بوابه المتميز

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