تفاصيل كاملة حول مواصفات و تصميم هواتف Xiaomi 12T وXiaomi 12T Pro



Xiaomi 12T وXiaomi 12T Pro Xiaomi 12T وXiaomi 12T Pro

ينطلق حدث شاومي في 4 من أكتوبر لكشف النقاب عن هواتف Xiaomi 12T وXiaomi 12T Pro، واليوم تقدم أحدث التسريبات تفاصيل كاملة حول مواصفات وتصميم هذه الإصدارات.



أكدت شاومي في إعلان تشويقي سابق على دعم الإصدارات القادم من سلسلة Xiaomi 12T بمستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 200 ميجا بيكسل.



ومن المقرر أن تنضم هواتف شاومي Xiaomi 12T وXiaomi 12T Pro إلى المنافسة بين الإصدارات المميزة في الأسواق قريباً.

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أيضاً تتميز هواتف Xiaomi 12T بتصميم ثقب الشاشة الذي يتوسط الشاشة للكاميرة الأمامية، كما يأتي هاتفي Xiaomi 12T وPro بنفس لغة التصميم حيث يتميز الهاتفين بشاشة مسطحة، مع إطارات نحيفة.ويضم الجانب الأيمن من إطار الهاتف زر التشغيل الرئيسي وزر التحكم في مستوى الصوتيات، بينما لا يتضمن الجانب الأيسر أي أزرار.كما تتميز الكاميرة الرئيسية بتصميم مستطيل والذي يأتي بإعدادات ثلاثية حيث يأتي المستشعر الرئيسي في الجزء العلوي، بينما يأتي اثنان من المستشعرات بحجم أصغر في الجزء السفلي من وحدة الكاميرة.ومن المتوقع أن تأتي الهواتف بتصميم زجاجي مزدوج مع إطار معدني في جانبي الشاشة، والذي يأتي بحجم أكبر في الجزء السفلي والعلوي من الشاشة.أيضاً من المقرر أن يأتي الإصدار الرئيسي Xiaomi 12T بشاشة OLED بحجم 6.67 إنش، ومعدل تحديث 120Hz، بينما يأتي Xiaomi 12T Pro بشاشة AMOLED بحجم 6.7 إنش، ويدعم أيضاً معدل تحديث 120Hz.ويضم الإصدار الرئيسي رقاقة معالج Dimensity 8100 ultra، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت في سعة UFS 3.1.بينما يضم Xiaomi 12T Pro رقاقة معالج Snapdragon 8+ Gen 1، وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5، وسعة تخزين 256 جيجا بايت في سعة UFS 3.1.ويدعم الإصداراين بطارية بقدرة 5000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 120w، كما تنطلق الهواتف بنظام تشغيل Android 12، وواجهة MIUI 13، مع مكبرات صوتية Harman Kardon، ومستشعر IR blaster، مع منفذ USB C.وفي إعدادات الكاميرة تشير التوقعات إلى أن إصدار Pro فقط يأتي بمستشعر رئيسي بدقة 200 ميجا بيكسل بحجم مستشعر 1/1.22، وعدسات 8P، وأيضاً ميزة التثبيت البصري، كما يأتي المستشعر الثاني بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، مع مستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، بينما تأتي كاميرة السيلفي بدقة 20 ميجا بيكسل.من جانب أخر يأتي الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، وأيضاً مستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل وكاميرة أمامية بدقة 20 ميجا بيكسل.ويتوفر الإصدار الرئيسي من السلسلة بسعر يبدأ من 568 دولار، بينما يبدأ سعر إصدار Pro من 754 دولار في السوق الصيني.