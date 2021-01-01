تستعد Honor للإعلان عن هاتف Honor X40GT في السوق الصيني قريباً



Honor X40GT Honor X40GT

تعقد شركة Honor مؤتمرها القادم خلال الأسابيع المقبلة لكشف النقاب عن هاتف Honor X40GT.



كشفت أحدث التقارير عن خطط Honor للإعلان الرسمي عن هاتف Honor X40GT في السوق الصيني قريباً، ولقد رصد الهاتف خلال الفترة الماضية في قاعدة بيانات 3C بنموذج رقم ADT-AN00.



ومن المتوقع وفقاً للتسريبات أن يأتي الهاتف برقاقة معالج Snapdragon 6 Gen 1، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 6000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 66W.

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من جانب أخر أشارت التسريبات إلى أن هاتف Honor X40GT يأتي بمعدل تحديث مرتفع في الشاشة، أيضاً من المتوقع أن تشارك Honor إعلان تشويقي خلال الفترة القادمة للكشف عن تفاصيل أكثر حول هذا الإصدار مع موعد الإعلان الرسمي.يذكر أن Honor X40 انطلق خلال الفترة الماضية بشاشة OLED بحجم 6.67 إنش، ومعدل تحديث 120Hz، كما تأتي الشاشة بثقب للكاميرة الأمامية، ويدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 695، وبطارية بقدرة 5100 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 40W.