تستعد Honor للإعلان عن هاتف Honor X40GT في السوق الصيني قريباً

تعقد شركة Honor مؤتمرها القادم خلال الأسابيع المقبلة لكشف النقاب عن هاتف Honor X40GT.
كشفت أحدث التقارير عن خطط Honor للإعلان الرسمي عن هاتف Honor X40GT في السوق الصيني قريباً، ولقد رصد الهاتف خلال الفترة الماضية في قاعدة بيانات 3C بنموذج رقم ADT-AN00.
ومن المتوقع وفقاً للتسريبات أن يأتي الهاتف برقاقة معالج Snapdragon 6 Gen 1، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 6000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 66W.
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