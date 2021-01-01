تطلق LG شاشة المسرح المنزلي LG MAGNIT 4K بحجم 136 إنش

أعلنت شركة LG عن شاشة LG MAGNIT 4K المميزة بحجم 136 إنش، وهي أحدث شاشات المسرح المنزلي.
قدمت LG اليوم في فعاليات CEDIA Expo 2022 سلسلة أجهزة تلفاز LG MAGNIT الذكية، كما كشفت عن شاشة MAGNIT 4K التي تتميز بحجم 136 إنش.
وتتميز شاشة MAGNIT 4K بلوحات LED، بحجم شاشة 136 إنش، ووحدة معالجة فائقة، ودعم من تقنية الذكاء الإصطناعي، وهي مواصفات تجتمع لدعم المستخدم بأفضل تجربة للمسرح المنزلي.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!