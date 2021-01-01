تسريب صوره لسماعة Nothing Ear (Stick) اللاسلكية المرتقبة

تستعد شركة Nothing لإطلاق إصدار جديد من السماعات اللاسلكية والتي تعرف بسماعة Nothing Ear (Stick)، ولقد إستعرضت أحدث التسريبات المصورة تصميم السماعة اللاسلكية.
أشار “Carl Pei” في إعلان تشويقي إلى خطط الشركة لإطلاق إصدار جديد من السماعات اللاسلكية قريباً، ولقد أوضحت الصور المسربة تفاصيل تصميم السماعة اللاسلكية القادمة.
وتؤكد الصور المسربة على أن Nothing تتبنى التصميم الشفاف أيضاً في سماعة Nothing Ear (Stick) اللاسلكية، إلا أن تصميم الإصدار الجديد يختلف عن الإصدار السابق الذي جاء بتصميم داخل الأذن بشكل كامل، حيث يتميز الإصدار الجديد بتصميم يرتكز نصفه داخل الأذن فقط.
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