تسريب صوره لسماعة Nothing Ear (Stick) اللاسلكية المرتقبة

تستعد شركة Nothing لإطلاق إصدار جديد من السماعات اللاسلكية والتي تعرف بسماعة Nothing Ear (Stick)، ولقد إستعرضت أحدث التسريبات المصورة تصميم السماعة اللاسلكية.



أشار “Carl Pei” في إعلان تشويقي إلى خطط الشركة لإطلاق إصدار جديد من السماعات اللاسلكية قريباً، ولقد أوضحت الصور المسربة تفاصيل تصميم السماعة اللاسلكية القادمة.



وتؤكد الصور المسربة على أن Nothing تتبنى التصميم الشفاف أيضاً في سماعة Nothing Ear (Stick) اللاسلكية، إلا أن تصميم الإصدار الجديد يختلف عن الإصدار السابق الذي جاء بتصميم داخل الأذن بشكل كامل، حيث يتميز الإصدار الجديد بتصميم يرتكز نصفه داخل الأذن فقط.

وتشير التسريبات إلى أنه مع التصميم الجديد تقدم Nothing أطراف خارجية تدعم تثبيت السماعة في الأذن بشكل أفضل.من جانب أخر رصدت سماعة Nothing Ear (Stick) في قاعدة بيانات FCC التي أكدت على أن السماعة تضم بطارية بقدرة 36 mAh، بينما تأتي حافظة الشحن بقدرة بطارية 350 mAh.ويختلف تصميم حافظة الشحن لسماعة Nothing Ear (Stick) عن الإصدار السابق، حيث تتبنى Nothing التصميم الإسطواني كبديل للتصميم المربع لحافظة الشحن.أيضاً من المقرر أن تأتي السماعة بميزة دعم تقنية البلوتوث 5.2، وكابل USB C إلى USB C، ولقد اعتمدت السماعة اللاسلكية بالفعل في BIS إستعداداً للإعلان المرتقب.