يكتشفان مرصدا فضاء روسيان كويكبا بصدد الاقتراب من الأرض

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كشف مرصدان روسيان عن كويكب جديد "2022 SE37"، ليلة السبت على الأحد، يقترب من الأرض.



وأكد معهد الرياضيات التطبيقية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، أن مرصدين بجنوب روسيا، رصدا هذا الكويكب وهو يقترب من الأرض.



وقال معهد الرياضيات التطبيقية إن قطر الكويكب يبلغ نصف كيلومتر، وهو يدور حول الشمس في مدار طويل مدته 3.44 سنة، وأضاف أن هذا الكويكب لا يشكل خطرا على الأرض في المستقبل المنظور.