تعرف على طريقة جدولة الدردشة الصوتية لوقت لاحق في تليجرام

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يريد الكثير من الأشخاص جدولة الدردشة الصوتية لوقت لاحق في تليجرام، ويمكن الآن جدولة الدردشة الصوتية لوقت لاحق، وستصبح مثبتة في القناة مع العد التنازلي المرئي لجميع المستخدمين حيث تأتي هذه الميزة في متناول اليد لأنه بخلاف ذلك، سيتعين على مستخدم التطبيق تذكير هذا الحدث وجدولته يدويًا.



جدولة دردشة تليجرام

بالإضافة إلى ذلك، عندما كان فريق Telegram يختبر الإجهاد في محادثاتهم الصوتية مع مختبري الإصدارات التجريبية، ظهرت العديد من أنماط الاستخدام المثيرة للاهتمام وكان الكثير من المستمعين يتصفحون أيضًا ملفات تعريف أخرى أثناء استماعهم إلى الخطاب، وأصبحت أيضًا طريقة لمضيف الدردشة الصوتية لاختيار المتحدثين بناءً على وصف ملفهم الشخصي.



محادثات تليجرام الصوتية

ونتيجة لذلك، في تحديث Telegram beta v7.7.0، يمكنك أيضًا تغيير اسمك ووصف ملف التعريف الخاص بك على الطريق دون إغلاق الدردشة.

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وحصل تليجرام أيضًا على رابط لميزات Telegram في درج التنقل، يؤدي إلى قناة نصائح Telegram، ولا يزال قسم الأسئلة الشائعة القديم في تليجرام متاحًا من الإعدادات.كيفية جدولة محادثة صوتية على قناة Telegram:قم بتحديث Telegram إلى v7.7.0 ????افتح قناة تديرها.اضغط على أيقونة القناة وقائمة الإعدادات ثلاثية النقاط.حدد بدء الدردشة الصوتية.اضغط على خيار جدولة الدردشة الصوتية في الأسفل.اختر الوقت واضغط على ابدأ.كيفية تغيير وصف ملفك الشخصي أثناء محادثة صوتية على Telegram:أدخل أي محادثة صوتية نشطة.اضغط على ملف التعريف الخاص بك في قائمة المشاركين.اضغط على تحرير السيرة الذاتية وقم بتغيير النص.اضغط على زر حفظ.لم يتضح بعد ما إذا كان سيتم تضمين أي ميزة جديدة في هذا الإصدار في وقت لاحق.ومن المعروف أن تليجرام تخطط لإضافة ميزة مشاركة الشاشة إلى المحادثات الصوتية، حيث تم رصد العلامة الأولى لهذه الميزة على نظام التشغيل iOS في قائمة تصحيح الأخطاء الخاصة به ولكنها غير موجودة على نظام Android حتى الآن.