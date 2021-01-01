تعرف على طريقة جدولة الدردشة الصوتية لوقت لاحق في تليجرام

يريد الكثير من الأشخاص جدولة الدردشة الصوتية لوقت لاحق في تليجرام، ويمكن الآن جدولة الدردشة الصوتية لوقت لاحق، وستصبح مثبتة في القناة مع العد التنازلي المرئي لجميع المستخدمين حيث تأتي هذه الميزة في متناول اليد لأنه بخلاف ذلك، سيتعين على مستخدم التطبيق تذكير هذا الحدث وجدولته يدويًا.
جدولة دردشة تليجرام
بالإضافة إلى ذلك، عندما كان فريق Telegram يختبر الإجهاد في محادثاتهم الصوتية مع مختبري الإصدارات التجريبية، ظهرت العديد من أنماط الاستخدام المثيرة للاهتمام وكان الكثير من المستمعين يتصفحون أيضًا ملفات تعريف أخرى أثناء استماعهم إلى الخطاب، وأصبحت أيضًا طريقة لمضيف الدردشة الصوتية لاختيار المتحدثين بناءً على وصف ملفهم الشخصي.
محادثات تليجرام الصوتية
ونتيجة لذلك، في تحديث Telegram beta v7.7.0، يمكنك أيضًا تغيير اسمك ووصف ملف التعريف الخاص بك على الطريق دون إغلاق الدردشة.
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