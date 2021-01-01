مبادرة إحلال المركبات تنشر الأسعار الجديدة للسيارات المشاركة فيها..بعد تعديلها..



مبادرة إحلال المركبات مبادرة إحلال المركبات

أعلنت مبادرة تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة مؤخرا عن أحدث أسعار للموديلات المطروحة من السيارات ضمن المبادرة، وذلك بعد التغيرات العديدة التي شهدها سوق السيارات السيارات المصري في الأسعار خلال الآونة الأخيرة، حيث كانت هذه الأسعار كالتالي بعد الموافقة على زيادتها:



هيونداي النترا HD:



- فئة GL بسعر 325 ألف و250 جنيه.

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- فئة SR بسعر 332 ألف و250 ألف جنيه.- فئة DAB ABS بسعر345 ألف و250 ألف جنيه.- فئة هايلاين بسعر 350 ألف و250 جنيه.هيونداي أكسنت RB:- فئة GL بسعر 295 ألف و250 جنيه.- فئة SR بسعر 305 ألف و250 ألف جنيه.- فئة DAB ABS بسعر 315 ألف و250 ألف جنيه.- فئة DAB ABS+ 325 ألف و250 ألف جنيه.- فئة هايلاين بسعر 335 ألف و250 جنيه.شيري أريزو 5:- مانيوال بسعر 233 ألف جنيه.- أوتوماتيك بسعر 273 ألف جنيه.شيري تيجو 3:- فئة GL بسعر 321 ألف جنيه.نيسان صني:- فئة أولى ناقل يدوي بسعر 223 ألف و750 جنيه.- فئة أول ناقل أوتوماتيكي بسعر 244 ألف و850 جنيه.- فئة ثانية ناقل أوتوماتيكي بسعر 258 ألف و350 جنيه.- فئة ثالثة ناقل أوتوماتيكي بسعر 269 ألأف و350 جنيه.نيسان سنترا:- فئة أولى بسعر 340 ألف و850 جنيه.- فئة ثانية بسعر 358 ألف و850 جنيه.بي واي دي F3:- ناقل يدوي بسعر 273 ألف جنيه.- ناقل أوتوماتيكي بسعر 308 ألف جنيه.لادا جرانتا:غير متوفر.- شيفروليه أوبترا:- غير متوفرة.