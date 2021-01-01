بمدى يتجاوز الـ 300 كم.. تكشف "تاتا" عن "تياجو EV" الكهربائية الأرخص في فئتها



تياجو EV تياجو EV

كان لدى علامة "تاتا" في يوم من الأيام أرخص سيارة جديدة للبيع، ويبدو أن شركة صناعة السيارات الهندية تواصل الاحتفاظ بهذا اللقب، في ظل صراعات عديدة، ومنافسة شرسة، حيث أطلقت "تاتا" سيارتها الكهربائية الأقل تكلفة في العالم.



تحمل السيارة اسم "تياجو - Tiag" وهي موجهة خصيصًا للسوق الهندي، وتقدم مدى سير يليق بسعرها الذي يلامس الـ 10,000 دولار فقط.



مبدئيًا، تنافس Tiago EV في فئة الهاتشباك الصغيرة مع حزمتين متاحتين من البطاريات، في إصدارين مختلفين، الإصدار الأول هو XE هو الإصدار المبدئي، مع حزمة بطارية 19.2 كيلو واط في الساعة، والتي - بفضل الوزن المنخفض - يمكنها السير لمسافة 250 كيلومترًا بشحنة واحدة تقاس بواسطة دورة القيادة الهندية المعدلة (MIDC).

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ونظير مبلغ إضافي، يمكن الحصول على بطارية أكبر في طرازات (XT) و (XZ +) و (XZ + Tech LUX) وجميعها مزودة بشكل قياسي ببطارية 24 كيلو وات في الساعة.. ليصل مدى السير بالشخنة الواحدة لـ 315 كم.تأتي طرازات (XZ +) و (XZ + Tech LUX) إما مع منفذ شحن 3.3 AC أو 7.2 kW AC.. ولم تقدم "تاتا Tata" معلومات حول خيارات الشحن السريع لـ Tiago EV، على الرغم أن أنها تقول أن الهاتشباك الكهربائية يمكن أن تمنحك مدى سير يصل لـ 110 كم مقابل حوالي 30 دقيقة من الشحن.ويعمل المحرك الكهربائي الصغير على دفع العجلات الأمامية.. ويولد قوة تبلغ 74 حصانًا (55 كيلووات) و 114 نيوتن متر من عزم الدوران.. ولا توجد معلومات بخصوص التسارع من الثبات حتى سرعة 100 كم/ساعة .. على الرغم من أن Tata تقول إن Tiago EV تصل إلى 60 كم/ساعة في أقل من ست ثوانٍ.ستبدأ مبيعات Tiago EV في الـ 10 من أكتوبر الحالي، وسيحصل أول 10,000 عميل على سعر تمهيدي خاص يبلغ 10،370 دولارًا.. بينما يبلغ سعر طراز ( XZ + Tech LUX) الأعلى تجهيزًا نحو 14,500 دولار.